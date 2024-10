Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Partouche: contrôle renforcé de Patrick Partouche information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Le Groupe Partouche annonce avoir été informé par son actionnaire majoritaire à 66,83%, Financière Partouche, de l'octroi de droits de vote multiples à Patrick Partouche, conférant à ce dernier plus de la majorité (50,7%) des droits de vote en AG de Financière Partouche.



Patrick Partouche ainsi entend pérenniser la gouvernance et la stratégie de Financière Partouche et, indirectement, celles du groupe de casinos, afin de permettre à ce dernier d'aborder les nouvelles étapes de son développement dans les meilleures conditions.



Patrick Partouche est président du directoire de Financière Partouche depuis plus de 20 ans et du conseil de surveillance de Groupe Partouche depuis 13 ans. L'AMF a octroyé une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique visant les actions Groupe Partouche.





Valeurs associées PARTOUCHE 21,10 EUR Euronext Paris -0,94%