Partouche: baisse de 28% du ROC en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 13:57









(CercleFinance.com) - Partouche recule de plus de 3% après la publication par le groupe de casinos d'un bénéfice net de 4,1 millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre 23,4 millions en 2023, ainsi que d'un résultat opérationnel courant (ROC) en baisse de 28,1% à 19,7 millions.



Pour rappel, le chiffre d'affaires annuel s'est inscrit en hausse de 2,5% à 434,3 millions d'euros (dont +3,7% à 107 millions sur le seul quatrième trimestre), pour un produit brut des jeux (PBJ) de l'exercice accru de 1,5% à 712,3 millions.



Partouche envisage de distribuer à nouveau un dividende au titre de l'exercice 2023-24, dont le montant et les modalités de versement seront précisés prochainement afin d'être soumis au vote des actionnaires lors de l'AG du 26 mars prochain.





Valeurs associées PARTOUCHE 18,55 EUR Euronext Paris -6,78%