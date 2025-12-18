Introductions en Bourse : l'Europe en net recul, tandis que les Etats-Unis et la Chine profitent du boom de l'IA

Au total, seulement 17 milliards de dollars ont été levés en Europe, contre 45,5 aux Etats-Unis et 54,8 en Chine.

La Bourse de New York, aux Etats-Unis. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le dynamisme du secteur de la tech et de l'intelligence artificielle a largement profité aux places boursières américaines et chinoises, tandis que celles en Europe ont affiché un recul des introductions en Bourse (IPO) en 2025, selon EY.

L'Europe a connu un recul de 13% du nombre d'IPO et de 8% en termes de montants levés cette année par rapport à 2024, selon le rapport annuel du cabinet de conseil sur les introductions en Bourse (IPO), publié jeudi.

A contrario, les Etats-Unis ont connu une hausse de 27% des IPO en termes de volume, et de 38% en valeur. Et en Chine, les montants ont bondi de 162% et les introductions en Bourse de 24%.

Au total, seulement 17 milliards de dollars ont été levés en Europe , contre 45,5 aux Etats-Unis et 54,8 en Chine.

Cet écart s'explique d'abord par le dynamisme du secteur technologique dans lequel ces deux puissances dominent. Les montants levés ont bondi de 40% cette année, grâce à l'engouement des investisseurs pour le développement de l'intelligence artificielle.

Les acteurs européens choisissent les Etats-Unis

Or, "peu d'acteurs sont Européens, et lorsqu'ils le sont, ils vont se coter aux Etats-Unis", explique à l' AFP Cédric Garcia, associé EY.

L'Europe souffre également de la faiblesse de son marché des capitaux , fragmenté en 27 régimes nationaux, loin "du bassin américain d'investissement large et unifié", permis notamment par le système des fonds de pension, relève-t-il.

La Commission européenne a proposé début décembre de renforcer les pouvoirs de l'ESMA, le gendarme financier européen, afin d'unifier la régulation et d'ouvrir la voie à un marché des capitaux décloisonné et puissant. Cela pourrait avoir "un vrai effet positif", relève Cédric Garcia.

Mais la dynamique actuelle aux Etats-Unis repose sur aussi la politique de dérégulation de la finance menée par Donald Trump et qui devrait faciliter en 2026 "une vague d'introduction en Bourse" dans le pays, ajoute-t-il.

Le milliardaire Elon Musk a par exemple fait part de son intention d'introduire SpaceX en Bourse, avec une valorisation de 1.500 milliards de dollars, une opération qui pourrait devenir la plus importante entrée de l'histoire.

Sur l'ensemble de la planète, le nombre d'IPO a grimpé de 4% pour atteindre 1293 opérations, à 171,8 milliards de dollars (+39%), après plusieurs années d'atonie, en raison des taux d'intérêt élevés des banques centrales.