La justice impose le gel de suppressions de postes de Thales dans le spatial

Enseigne de Thales au Salon international de l'aeronautique et de l'espace du Bourget le 18 juin 2025. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le tribunal judiciaire de Toulouse a décidé de geler ce qui restait d'un plan de suppression de postes dans l'activité spatiale de Thales annoncé en 2024 et partiellement suspendu par le groupe en juin dernier.

Dans ce jugement, rendu lundi, il "ordonne la suspension du projet pour les fonctions supports", qui n'étaient pas concernées par le gel décidé par le groupe, et enjoint à Thales Alenia Space, filiale du groupe dans le spatial, de "procéder à une nouvelle évaluation précise" de "l'impact du projet" sur la "charge de travail" des salariés.

Elle donne partiellement raison à la CGT, qui avait saisi la justice, estimant que ce plan mettait "en danger la santé des salariés".

Elle "éloigne définitivement la perspective de ce plan", s'est réjoui Thomas Meynadier, représentant CGT, interrogé par l'AFP.

Thales avait annoncé en mars 2024 la suppression et le redéploiement de 1.300 postes de sa branche spatiale, dont 1.000 en France, ailleurs dans le groupe, en raison de la crise des satellites de télécommunication.

Le plan a toutefois été gelé "jusqu'à mi-2026" par Thales en juin dernier, alors que deux tiers des salariés avait déjà été redéployés.

Mais la "suspension ne concernait pas les postes indirects" comme "les RH ou la communication", explique M.Meynadier. C'est la partie du plan concernant ces postes, également appelés "fonctions supports", qui a été gelé par la justice.

La direction avait toutefois précisé qu'elle ne renonçait pas à son plan, parlant d'un "ralentissement" de son déploiement, espérant d'autres contrats majeurs dans le domaine des satellites de télécommunications.