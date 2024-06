Partouche affiche des bénéfices en recul malgré une activité en hausse au premier semestre

(AOF) - Le groupe Partouche (-0,78% à 19,00 euros) recule légèrement après la présentation de ses résultats du premier semestre. Le spécialiste des jeux d’argent affiche un Ebitda en retrait sur un an à 41,0 millions d'euros contre 42,7 millions au premier semestre 2023, avec un résultat net de 7,1 millions d'euros contre 18,8 millions il y a un an. Le chiffre d’affaires s'inscrit pourtant en hausse de 2,3% au premier semestre, à 220,6 millions d'euros.

Avec une trésorerie nette de prélèvements de 89,8 millions d'euros, des capitaux propres de 367,3 millions d'euros et un endettement net de 81,2 millions d'euros, "la structure financière du groupe est saine et solide", souligne le groupe dans son communiqué.

Les raisons de la contre performance du groupe apparaissent diverses. Le résultat opérationnel courant (ROC) est en baisse dans ses trois secteurs d'activité (casinos, hôtels et autres). Le secteur casinotier est "pénalisé par les difficultés d'exploitation rencontrées par les nombreux établissements en cours de rénovation " à Vichy, La Tour-de-Salvagny, Saint Amand-les-Eaux, Divonne et Cannes, tandis que le casino de Middelkerke en Belgique, est pénalisé par ses lourds travaux d'aménagement.

Les frais de publicité-marketing sont en hausse du fait des opérations développées pour les 50 ans du groupe entre mars et décembre 2023, et " d'un marketing digital plus offensif " à Meyrin en Suisse lié à son activité online. Pour la hausse des charges de sous-traitance, le groupe invoque " l'accroissement des charges de nettoyage et de gardiennage (0,5 million) et d'autres charges".

Les charges de personnel sont également en hausse "en raison notamment d'une augmentation du smic au 1er janvier 2024 et de nouvelles grilles conventionnelles applicables au 1er avril 2024".

