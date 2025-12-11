Partenariat majeur entre Disney et OpenAI

(AOF) - Disney a annoncé ce jeudi réaliser un investissement en capital de 1 milliard de dollars dans OpenAI et recevra des bons de souscription pour acheter des actions supplémentaires. Parallèlement à l'accord de licence, Disney deviendra un client important d'OpenAI, utilisant ses API pour créer de nouveaux produits, outils et expériences, notamment pour Disney+, et déployant ChatGPT pour ses employés

Dans le cadre de cet accord, les deux entités ont convenu d'intégrer les personnages emblématiques de Disney à l'outil de génération vidéo Sora développé par OpenAI. Disney et OpenAI affirment leur engagement commun en faveur d'une utilisation responsable de l'IA qui protège la sécurité des utilisateurs et les droits des créateurs.

