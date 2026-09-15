Partenariat entre TotalEnergies et Mistral

D'une durée de trois ans et représentant un investissement de plus de 100 millions d'euros, cet accord doit permettre de développer une nouvelle génération de modèles de frontière en intelligence artificielle afin d'accompagner les experts en géosciences de TotalEnergies dans l'exploration, la caractérisation et le développement des réservoirs de pétrole et de gaz.

TotalEnergies et le spécialiste français de l'intelligence artificielle Mistral AI ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique destiné à appliquer les dernières avancées de l'IA aux métiers de la subsurface et de l'ingénierie des réservoirs. Ce rapprochement prévoit la création d'un laboratoire scientifique commun combinant les compétences technologiques de Mistral avec près d'un siècle de connaissances et un patrimoine numérique de près de 10 pétaflops de données accumulés par la compagnie énergétique (1 pétaflop représente 1 million de milliards d'opérations par seconde).

Optimisation opérationnelle et décisionnelle

Le projet vise le développement de modèles de frontière, s'appuyant notamment sur l'IA agentique, capables d'assimiler et d'interpréter des volumes massifs de données complexes. L'objectif est d'accélérer la génération de scénarios pour l'exploration pétrolière et gazière, tout en optimisant l'exploitation et la durée de vie des gisements existants.

"L'exploration et l'ingénierie des réservoirs figurent parmi les domaines où l'intelligence artificielle peut créer le plus de valeur pour nos activités", a souligné Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, indiquant que cette initiative participe également au renforcement de la compétitivité d'un écosystème numérique européen.

Souveraineté technologique et valorisation de données stratégiques

Pour TotalEnergies, cet accord permet de concevoir des outils propriétaires sur mesure tout en préservant le contrôle de sa propriété intellectuelle et de ses données stratégiques. De son côté, Mistral AI valide l'intégration de ses modèles dans des processus industriels et scientifiques à forte intensité de données.

Arthur Mensch, co-fondateur et CEO de Mistral, s'est félicité de cette nouvelle étape qui "illustre la capacité de nos modèles à accompagner des processus industriels complexes" et confirme l'opportunité pour les grands groupes industriels de s'équiper d'une technologie d'IA de pointe personnalisable.