Partenariat entre Generali et Evinance pour fournir des solutions d'épargne optimisées par l'IA

(AOF) - Generali annonce un partenariat avec Evinance, fintech innovante spécialisée dans la gestion d’épargne. Ce rapprochement vise à offrir des solutions d’assurance-vie et d’épargne-retraite optimisées par l'intelligence artificielle et permet aux clients d’Evinance d'accéder à des produits d'épargne entièrement digitalisés : e-Vie (contrat d’assurance-vie) et e-PER Generali (Plan d’Epargne Retraite), respectivement assurés par Generali Vie et Generali Retraite.

Grâce à l'utilisation de l'IA, "les algorithmes avancés d'Evinance analysent des volumes massifs de données financières, permettant ainsi de prendre des décisions d'allocation d'actifs plus précises et réactives", précise un communiqué.

Evinance est ainsi "capable de mesurer le niveau de risque de chaque client avec une granularité inédite permettant de construire des portefeuilles personnalisés, en phase avec les attentes, la situation et la sensibilité de chacun".

"Nous sommes convaincus que l'alliance de notre expertise et des technologies avancées d'Evinance permettra de répondre aux nouvelles attentes des épargnants", a déclaré Corentin Favennec, directeur des partenariats de Generali Patrimoine.