Nicox: le titre grimpe, début d'un essai clinique de phase 3 au Japon

(Zonebourse.com) - Nicox grimpe de 15% mardi à la Bourse de Paris après avoir annoncé l'initiation par son partenaire Kowa d'un essai clinique de phase 3 au Japon portant sur son nouveau collyre contre l'hypertension oculaire, déclenchant un paiement d'étape de deux millions d'euros pour le spécialiste de l'ophtalmologie.



Le groupe indique qu'un premier patient a été inclus dans le cadre de cette étude concernant son NCX 470, qui doit recruter 120 participants au total.



Outre cet essai de sécurité chez des patients japonais, un seul essai clinique confirmatoire de phase 3, qui débutera prochainement, est requis pour la soumission de la demande d'autorisation de mise sur le marché de NCX 470 au Japon, souligne Nicox dans un communiqué.



Aux termes de l'accord de licence signé l'an dernier, c'est Kowa qui est responsable du financement et de la conduite des essais.



Le NCX 470, principal candidat médicament de Nicox, vise à réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.





Valeurs associées NICOX 0,4420 EUR Euronext Paris +16,32%