Partenariat entre Galilee AM et AllianzGI

(AOF) - AllianzGI et Galilee AM,annoncent la conclusion d’un partenariat de long terme pour la distribution de Fonds Internes Dédiés (FID) multi-classes d’actifs aux CGP, Family Offices et assureurs. Les FID permettent à un investisseur particulier de mettre en place une gestion individuelle sous mandat dédiée, dans le cadre de contrats d’assurance vie luxembourgeois.

Objectif de ce partenariat : proposer aux professionnels du patrimoine des portefeuilles multi-classes d'actifs répondant de manière adaptée aux besoins d'investissements de leurs clients, dans un contexte réglementaire et concurrentiel exigeant.

Fort de sa solide expertise dans la gestion Multi Asset, avec 160 milliards d'euros d'actifs sous gestion et plus de 70 années d'activité, AllianzGI a choisi de s'associer à Galilee AM, acteur reconnu dans la gestion de FID.

Dans le cadre de ce partenariat, AllianzGI fournira à Galilee AM trois grilles d'allocation avec des profils de risque différents, fondées sur le modèle de sa gamme de fonds phares DMAS (Dynamic Multi Asset Strategy, ayant plus de 10 ans d'existence) ; l'équipe de Multi Gestion s'occupera de la sélection des fonds.

Galilee AM prendra en charge la gestion des produits et donnera accès à cette offre à l'ensemble de ses clients.