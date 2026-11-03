Partenariat de distribution exclusif aux Etats-Unis pour genOway

La société de biotechnologie genOway, spécialiste des solutions précliniques prédictives destinées à la recherche pharmaceutique, a annoncé la conclusion d'un accord de distribution exclusif avec l'américain Taconic Biosciences.

Ce partenariat vise à élargir significativement la force de frappe commerciale du groupe lyonnais sur le marché américain, le plus vaste au monde pour les modèles précliniques (estimé à plus d'un milliard de dollars par an) et qui représente déjà plus de 50% des ventes globales de genOway.

Le montage économique de l'accord repose sur l'achat et la revente des solutions de genOway par Taconic Biosciences, générant ainsi un chiffre d'affaires additionnel à chaque transaction. Les termes financiers négociés permettent à genOway de préserver des niveaux de rentabilité comparables à ceux de ses ventes directes, confortant l'effet bénéfique attendu sur ses résultats opérationnels.

En parallèle de ce réseau indirect, genOway maintient ses investissements commerciaux propres entamés il y a douze mois, en ciblant directement ses clients et partenaires stratégiques.

Pour genOway, dont la part de marché reste encore modeste outre-Atlantique malgré une croissance continue, cette alliance offre une couverture géographique complète des principaux bassins d'innovation américains. Les deux catalogues présentant une forte complémentarité, les deux entreprises entendent exploiter d'importantes synergies de ventes croisées pour accélérer l'adoption de modèles précliniques humanisés à haute valeur ajoutée.