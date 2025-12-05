Parsons chute après avoir manqué un contrat de 12,5 milliards de dollars avec la FAA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de la société d'ingénierie et de conseil Parsons PSN.N chutent de 15,6 % à 71,25 $ avant la mise sur le marché

** La FAA a choisi Peraton comme chef de projet pour la révision du système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain, d'une valeur de 12,5 milliards de dollars, plutôt qu'une offre conjointe de PSN et d'IBM IBM.N .

** Les analystes de TD Cowen déclarent qu'il s'agit d'une "perte surprenante" et que l'obtention du contrat était déjà prévue

** L'action est notée "achat" en moyenne; PT médian à 87,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 8,4% depuis le début de l'année