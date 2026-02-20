Parrot signe une fin d'année record
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 08:56
La transition vers la nouvelle génération de micro-drones ANAFI UKR s'est accélérée en fin d'année et se poursuit début 2026. L'activité photogrammétrie affiche également une performance solide, portée par les dernières générations de solutions .Les résultats provisoires suggèrent que les deux activités ont été légèrement profitables au second semestre 2025 et que le groupe n'a pas consommé de trésorerie sur la période, comme au second semestre 2024. Les résultats audités 2025 seront publiés le 27 mars.
Valeurs associées
|6,9600 EUR
|Euronext Paris
|+7,74%
