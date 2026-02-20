 Aller au contenu principal
Parrot signe une fin d'année record
20/02/2026

Le spécialiste européen des microdrones professionnels a dévoilé ses revenus annuels et a enregistré un chiffre d'affaires record au 4e trimestre 2025, à 29,2 MEUR, en hausse de 15%, à taux de change constant. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires atteint 79,8 MEUR, en progression de 6%, à taux de change constant.

La transition vers la nouvelle génération de micro-drones ANAFI UKR s'est accélérée en fin d'année et se poursuit début 2026. L'activité photogrammétrie affiche également une performance solide, portée par les dernières générations de solutions .Les résultats provisoires suggèrent que les deux activités ont été légèrement profitables au second semestre 2025 et que le groupe n'a pas consommé de trésorerie sur la période, comme au second semestre 2024. Les résultats audités 2025 seront publiés le 27 mars.

