Parrot prend son envol grâce à ses drones militaires

Le spécialiste français des drones professionnels accélère sa croissance au troisième trimestre 2026, porté par la demande internationale pour ses micro-drones. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 40%, Parrot confirme ses ambitions annuelles et se rapproche de la rentabilité dans son activité phare.

Parrot poursuit son ascension. Le fabricant de drones réalise un chiffre d'affaires de 23,7 MEUR au troisième trimestre 2026, en progression de 40% sur un an ( 38% à taux de change constants). Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les revenus bondissent de 60% à 81 MEUR, dépassant déjà les 79,8 MEUR enregistrés sur l'ensemble de l'année 2025.

Cette dynamique repose essentiellement sur les micro-drones professionnels, dont les ventes progressent de 68% au troisième trimestre, à 16,6 MEUR, et de 110% depuis janvier, à 58,7 MEUR. La gamme ANAFI UKR, destinée notamment aux missions de surveillance et de reconnaissance, profite de nouvelles commandes auprès des forces de défense et des organismes gouvernementaux en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe poursuit également ses démarches de qualification et de référencement auprès des autorités publiques, notamment aux États-Unis et au Canada.

La croissance commence à porter ses fruits sur le plan financier. Après plusieurs années d'investissements, l'activité micro-drones atteint pour la première fois l'équilibre opérationnel courant sur les douze derniers mois à fin septembre 2026, malgré une perte opérationnelle sur le seul troisième trimestre.

En revanche, l'activité de solutions pour infrastructures essentielles, portée par PIX4D, marque le pas. Son chiffre d'affaires recule légèrement de 1% à 7 MEUR au troisième trimestre. Le groupe poursuit sa transition vers un modèle d'abonnement, destiné à renforcer la récurrence de ses revenus.

Pour ce qui est des estimations futures, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires consolidé d'environ 110 MEUR, franchissant pour la première fois la barre symbolique des 100 MEUR. Les micro-drones devraient générer près de 80 MEUR de revenus annuels, en croissance de plus de 65%, et atteindre l'équilibre opérationnel sur l'ensemble de l'exercice.

A la Bourse de Paris, l'action Parrot progressait de 1,9% pour flirter avec le niveau des 8 EUR mercredi matin dans les premiers échanges.