PARROT : PARROT : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 9 avril 2026 à 19h00 CET

Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2025

Le groupe Parrot, leader européen des microdrones professionnels, annonce la publication de son Document d'Enregistrement Universel 2025. Ce document a été déposé le 9 avril 2026 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société https://www.parrot.com/fr/corporate/ *

Il a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format » (ESEF) en XBRL et au format PDF (reproduction de la version officielle du Document d'Enregistrement Universel 2025 au format ESEF) et inclus notamment le rapport de gestion du Conseil d'administration, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, le rapport financier annuel 2025, les rapports des commissaires aux comptes et les projets de résolutions à l'Assemblée Générale du 3 juin 2026.

* lien direct vers la page : https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels

Prochains rendez-vous financiers :

Activité et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 : mercredi 20 mai 2026

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de micro-drones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de micro-drones haute performance et de logiciels de photogrammétrie, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de micro-drones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

Parrot a développé et détient également Pix4D, une suite logicielle de référence en matière de photogrammétrie et de traitement des données géospatiales. Conçue pour les professionnels de la topographie, du BTP, des infrastructures, de l'agriculture, de la sécurité publique et de la surveillance environnementale, Pix4D permet des modélisations avancées en 2D et 3D, la cartographie et la génération de jumeaux numériques.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 400 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, et en Espagne, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@actus.fr Médias grand public et technologiques

Chris Roberts - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

pr@parrot.com