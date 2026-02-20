PARROT : PARROT : ACTIVITÉ DU 4ème TRIMESTRE 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 20 février 2026 à 8h00 CET

ACTIVITÉ DU 4ème TRIMESTRE 2025

Une fin d'année record, l'accélération se poursuit

Le groupe Parrot, un leader européen des micro-drones professionnels, a réalisé un niveau d'activité record au 4ème trimestre, avec un chiffre d'affaires consolidé de 29,2 M€ (+15% à taux de change constant). Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 79,8 M€ (+6% à taux de change constant). La transition vers la nouvelle génération de micro-drones ANAFI UKR s'est accélérée en fin d'année et se poursuit début 2026. L'activité Photogrammétrie présente également une performance solide, portée par les dernières générations de solutions. Dans ce contexte, les résultats provisoires indiquent que les deux activités ont été légèrement profitables au second semestre 2025 et que le Groupe n'a pas consommé de trésorerie sur cette période, comme au 2ème semestre 2024. Les résultats 2025 audités seront publiés le 27 mars 2026.

CHIFFRE D'AFFAIRES

non audité, IFRS, en M€ et en % du CA T4 2025

3 mois T4 2024

3 mois Var. 2025 2024 Var.

tx courant Var.

tx constant Micro-drones professionnels 19,9 68% 19,4 73% +3% 47,9 60% 48,1 62% - +2% Photogrammétrie 9,2 31% 7,0 27% +30% 31,8 40% 30,0 38% +6% +11% TOTAL GROUPE PARROT* 29,2 100% 26,4 100% +10% 79,8 100% 78,1 100% +2% +6%

* y compris 0,1 M€ de chiffre d'affaires Outflier en 2025.

Activité micro-drones professionnels

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 19,9 M€ (20,7 M€ à taux de change constant), contre 19,4?M€ pour 2024, qui avait également été un trimestre record. L'activité micro-drones professionnels a été particulièrement soutenue en fin d'année avec le dénouement de plusieurs appels d'offres en faveur de Parrot. Ceux-ci ont été rapidement suivis de commandes. Le succès de la gamme ANAFI UKR, commercialisée depuis fin 2024, se confirme.

En 2025, l'activité micro-drones réalise un chiffre d'affaires de 47,9 M€ (49,1 M€ à taux de change constant). Il est stable à taux de change courants et progresse de 2% à taux constant. Plus de 4 000 micro-drones ISR premiums ont été vendus sur l'année. La proposition de valeur d'ANAFI UKR, vol autonome grâce à l'IA embarquée, navigation optique y compris sans signal GNSS en environnement dégradé, format compact et rapidement déployable, a permis d'assurer efficacement le relais avec la gamme ANAFI USA en moins de 18 mois. L'autopilote CHUCK 3.0 est entré en phase d'intégration avancée chez les premiers partenaires à Taïwan.

Cette accélération se poursuit en ce début 2026. Elle s'accompagne d'une montée en charge des approvisionnements, en Europe et aux États-Unis, de l'assemblage, en Corée du Sud, et de l'intégration finale, en France. Cette organisation industrielle et logistique sert une clientèle à 85% internationale, «?OTAN & partenaires?», constituée d'environ 40 pays répartis entre l'Europe, les États-Unis et la zone JAPAC. La dynamique commerciale bénéficie à la fois de nouveaux déploiements et des ventes auprès de clients déjà équipés, qui étendent leurs usages et renouvellent leur parc, dans la continuité des relations historiques bâties avec Parrot.

Activité photogrammétrie

L'activité photogrammétrie (Pix4D) réalise un chiffre d'affaires de 9,2 M€ au 4ème trimestre 2025 (9,6 M€ à taux de change constant), contre 7,0 M€ au T4 2024, soit une croissance de +30% (+37% à taux de change constant). La transition vers l'abonnement se poursuit. La croissance est portée par la hausse des ventes des nouvelles solutions, qui représentent désormais plus de deux tiers du chiffre d'affaires, et par le succès des applications mobiles avancées de modélisation.

En 2025, l'activité photogrammétrie réalise un chiffre d'affaires de 31,8 M€ (33,3 M€ à taux de change constant). Il progresse de +6% à taux de change courants et de +11% à taux constant. L'évolution du dollar a pesé sur le chiffre d'affaires affiché tout au long de l'année. Les ventes directes, concentrées sur des grands comptes et institutions en Europe, aux États-Unis et au Japon, ont progressé rapidement, en ligne avec la stratégie d'intégration croissante et représentent à fin 2025 environ un tiers des ventes au côté du e-commerce et de la vente via le réseau de distributeurs.

Perspectives

Au titre du 1er trimestre 2026, Parrot anticipe une croissance significative par rapport au 1er trimestre de 2025. Le Groupe est pleinement mobilisé pour en assurer la concrétisation et dispose des ressources financières nécessaires pour accompagner cette montée en puissance tout en continuant à investir dans le développement de son offre.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'importance des grands contrats micro-drones remportés constitue un socle solide. La trajectoire annuelle d'activité demeure conditionnée par des calendriers de contractualisation instables, toutefois la structuration des circuits d'acquisition en Europe et aux États-Unis (NSPA, Blue UAS), combinée au haut niveau de certification de la gamme, contribue à renforcer la visibilité.

L'accélération de l'activité photogrammétrie, tant sur les abonnements que sur les nouvelles solutions, est particulièrement encourageante et devrait se consolider. Elle s'appuie sur l'intégration renforcée de ses technologies dans des solutions professionnelles, ainsi que sur leur utilisation en mobilité via des applications dédiées.

Les perspectives pourront être précisées lors de la publication des résultats annuels audités, le vendredi 27 mars 2026.

Prochains rendez-vous financiers?: Résultats annuels 2025?: vendredi 27 mars 2026

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de microdrones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de microdrones haute performance et de logiciels de photogrammétrie, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de microdrones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

Parrot a développé et détient également Pix4D, une suite logicielle de référence en matière de photogrammétrie et de traitement des données géospatiales. Conçue pour les professionnels de la topographie, du BTP, des infrastructures, de l'agriculture, de la sécurité publique et de la surveillance environnementale, Pix4D permet des modélisations avancées en 2D et 3D, la cartographie et la génération de jumeaux numériques.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 400 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 78 M€ en 2024, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, en Espagne et en Italie, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

