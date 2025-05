Parrot anticipe un ralentissement de la croissance au deuxième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Parrot s'attend à ce que la croissance du deuxième trimestre 2025 reste positive, mais à un rythme plus modéré, dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques.

(AOF) - Parrot a réalisé au 1er trimestre 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 18,4 millions d’euros, en croissance de 17% (+18% à taux de change constant). L’activité microdrones professionnels a enregistré une croissance de +13% (+14% à taux de change constant) avec un chiffre d’affaires atteignant 10,5 millions d’euros, soit 57% du chiffre d’affaires du groupe. " Cette performance est tirée par une forte demande sur plusieurs marchés internationaux, notamment en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et au Japon ", précise Parrot.

