"Parler de bulle, c'est une "insulte à l'IA"", déclare Masayoshi Son, de SoftBank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anton Bridge

Masayoshi Son, fondateur et directeur général de SoftBank 9984.T , a déclaré mercredi aux actionnaires que l'intelligence artificielle n'en était encore qu'à ses débuts et que parler de "bulle" revenait à "insulter l'IA".

"Je pense que c’est une insulte à l’IA que de dire qu’il s’agit d’une bulle", a déclaré M. Son lors de l’assemblée générale annuelle du conglomérat japonais.

"Ce n’est que le début. Le potentiel de l’IA va se révéler."

Le boom des investissements dans l’IA a fait grimper les valorisations, alors même que les investisseurs s’interrogent sur la pérennité de cette hausse, le cours de l’action SoftBank ayant été stimulé par le pari à fond de M. Son sur OpenAI.

Au cours de sa carrière, M. Son a connu des périodes d’essor et de repli des marchés, notamment la bulle Internet et la pandémie de COVID-19, lorsque son portefeuille est tombé dans la "vallée du coronavirus".

L’assemblée générale des actionnaires offre à M. Son l’occasion d’exposer sa vision de l’entreprise et de répondre aux questions des investisseurs particuliers.

M. Son a déclaré que SoftBank était une "oie qui pond des œufs d’or" et est revenu une nouvelle fois sur cette comparaison.

"Ce ne sont pas les œufs qui pondent des œufs, c’est l’oie qui les pond", a-t-il déclaré. "Le groupe SoftBank est l’usine qui pond les œufs."

Il s’est également plaint de l’écart entre la capitalisation boursière de la société, d’environ 37.000 milliards de yens (229 milliards de dollars), et la valeur de ses actifs, qui s’élève à quelque 74.000 milliards de yens.

"Combien de temps vais-je devoir me battre pour vous convaincre que l’oie a fait du bon travail?", a demandé M. Son.

L’entrepreneur, âgé de 68 ans, a déclaré qu’il dirigerait l’entreprise jusqu’à ses 70 ans afin de mettre au point une "super-intelligence artificielle", qu’il définit comme étant 10.000 fois plus intelligente qu’un être humain.

"Je suis devenu plus ambitieux", a déclaré Son. "Je voudrais en faire davantage au cours des 10 à 15 prochaines années. Je resterai en bonne santé aussi longtemps que possible."

Une actionnaire, qui s’est décrite comme une "simple femme au foyer", a demandé à Son de nommer son fils au conseil d’administration.

"Vous avez une grande vision et beaucoup de talent", a-t-elle déclaré. "J’aimerais que mon fils devienne comme vous."

"Je m’en souviendrai", a répondu Son.

(1 $ = 161,5500 yens)