Parler de bulle, c'est un "blasphème contre l'IA", affirme Son de SoftBank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Son concernant TEPCO et les robots aux paragraphes 6 à 9) par Anton Bridge

Masayoshi Son, fondateur et directeur général de SoftBank 9984.T , a déclaré mercredi aux actionnaires que l'intelligence artificielle n'en était encore qu'à ses débuts et que parler de bulle était « une insulte à l'IA ».

« Je pense que c’est un blasphème envers l’IA que de dire qu’il s’agit d’une bulle », a déclaré Son lors de l’assemblée générale annuelle du conglomérat japonais.

« Ce n’est que le début. Le potentiel de l’IA va se révéler. »

Le boom des investissements dans l’IA a fait grimper les valorisations, alors même que les investisseurs s’interrogent sur la pérennité de cette hausse, le cours de l’action SoftBank ayant été stimulé par le pari à fond de Son sur OpenAI.

Au cours de sa carrière, Son a connu des périodes d’essor et de repli des marchés, notamment la bulle Internet et la pandémie de COVID-19, lorsque son portefeuille est tombé dans la « vallée du coronavirus ».

Parmi les autres investissements de SoftBank figurent la robotique, et le groupe construit actuellement des centres de données aux États-Unis.

Tokyo Electric Power Co 9501.T cherche à lever des capitaux externes, et Son a déclaré que son groupe souhaitait investir.

« Si (TEPCO) venait à rejoindre notre groupe, nous augmenterions l’approvisionnement en électricité et implanterions des centres de données basés sur l’IA au Japon », a-t-il déclaré.

SoftBank a commencé à fabriquer des robots dans son « usine physique d’IA » et fera prochainement une annonce à ce sujet, a indiqué Son sans donner plus de détails.

« Je pense que nous sommes les premiers au monde à disposer de robots fabriquant des robots à grande échelle », a déclaré Son.

L’assemblée générale des actionnaires offre à Son l’occasion d’exposer sa vision de l’entreprise et de répondre aux questions des investisseurs particuliers.

Son a déclaré que SoftBank était une « oie qui pond des œufs d’or » et est revenu une nouvelle fois sur cette comparaison.

« Les œufs ne pondent pas d’œufs, c’est l’oie qui pond les œufs », a-t-il déclaré. « Le groupe SoftBank est l’usine qui pond les œufs. »

Il s’est également plaint de l’écart entre la capitalisation boursière de la société, d’environ 37 000 milliards de yens (229 milliards de dollars), et la valeur de ses actifs, qui s’élève à quelque 74 000 milliards de yens.

« Combien de temps vais-je devoir me battre pour vous convaincre que l’oie a fait du bon travail? », a demandé Son.

L’entrepreneur, âgé de 68 ans, a déclaré qu’il dirigerait l’entreprise jusqu’à ses 70 ans afin de mettre au point une « superintelligence artificielle », qu’il définit comme étant 10 000 fois plus intelligente qu’un être humain.

« Je suis devenu plus ambitieux », a déclaré Son. « Je voudrais en faire davantage au cours des 10 à 15 prochaines années. Je resterai en bonne santé aussi longtemps que possible. »

Une actionnaire, qui s’est décrite comme une « simple femme au foyer », a demandé à Son de nommer son fils au conseil d’administration.

« Vous avez une grande vision et beaucoup de talent », a-t-elle déclaré. « J’aimerais que mon fils devienne comme vous. »

« Je m’en souviendrai », a répondu Son.

($1 = 161,5500 yens)