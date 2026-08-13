Parler d'argent l'été, entre curiosité et malaise

(Zonebourse.com) - Carré Partners, entreprise française indépendante spécialisée dans l'investissement en private equity late stage pour les particuliers, a dévoilé les résultats de son enquête réalisée du 8 au 15 juillet 2026. Elle a été menée auprès de 3 512 personnes résidant en France métropolitaine et dans les DROM ((département et région d'outre-mer), âgées de 18 ans et plus. L'objectif de cette étude est de décrypter le rapport des Français à l'argent et à l'investissement.

Entre tabous persistants, sentiment d'arriver trop tard sur les meilleures opportunités et curiosité grandissante pour la tech non cotée, elle dresse le portrait d'une population prête à franchir le pas, à condition qu'on lui en donne les clés de compréhension.

Pour Carré Partners, la détente estivale délie les langues : "55% des Français abordent, au moins de temps en temps, la question des placements avec leurs proches ou leurs amis. Mais ce dialogue a son revers. Pour 42% d'entre eux, ces échanges nourrissent surtout un malaise, celui de ne pas se sentir à sa place ou de rester à la porte d'un club d'initiés. A l'inverse, 17% constatent simplement que le sujet ne s'invite presque jamais dans les conversations. Ce silence, aussi parlant qu'un tabou, plaide pour une culture financière plus ouverte et affranchie du jargon des spécialistes.

L'effet de surprise face aux choix des proches

Presque un Français sur deux (47%) a déjà eu la surprise d'apprendre qu'un proche plaçait son argent dans un produit dont il ignorait tout. Une révélation aux effets contrastés : cette surprise éveille la curiosité de 21% d'entre eux et donne à 14% l'impression d'avoir pris du retard. 12% sont trop intimidés pour oser poser la moindre question.

Les vacances, tremplin des bonnes résolutions financières

Pour un Français sur deux (52%), les vacances ont déjà agi comme un déclencheur : celui de vouloir remettre ses finances en ordre au retour. Dans le détail, 16% sont passés à l'acte et ont pris une décision concrète, 15% en ont eu l'intention sans jamais sauter le pas, et 21% sont restés bloqués faute de savoir par où commencer. "Autant de bonnes résolutions estivales que les acteurs du secteur ont tout intérêt à transformer en gestes concrets dès septembre", souligne Carré Partners.

Par ailleurs, un sentiment d'injustice domine largement : 64% des Français sont convaincus que les placements les plus prometteurs leur filent systématiquement entre les doigts, réservés à d'autres avant même de leur parvenir . Cette frustration trahit une attente forte, celle d'un accès plus égalitaire à l'information et aux opportunités de qualité.

Tech non cotée : partants, à condition de voir clair

Avant de miser sur une pépite technologique non cotée, les Français réclament d'abord des garanties. Mesurer précisément le risque de perdre sa mise arrive en tête (37%), suivi de près par la volonté de s'assurer que l'entreprise a déjà fait ses preuves et dégage un chiffre d'affaires (29%).

Diversifier son épargne : le non-coté mature convainc 30% des Français

En outre, Carré Partners note que "quand il s'agit de diversifier leur épargne sur la durée, les Français peinent à s'accorder". La pierre garde une longueur d'avance (23%), talonnée par les licornes non cotées déjà matures (19%) et les valeurs cotées bien identifiées (18%). À eux seuls, le non-coté mature et les fonds diversifiés positionnés sur ce segment séduisent 30% des sondés.

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