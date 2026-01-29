Parker-Hannifin relève ses prévisions pour l'exercice 2026
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:54
Les ventes ont augmenté de 9 % pour atteindre un record de 5,2 milliards de dollars.
La marge d'exploitation était de 23,9 %, soit une augmentation de 180 points de base (27,1 % en ajusté).
Le bénéfice net s'est élevé à 845 millions de dollars, soit une baisse de 11 % par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2025.
Le bénéfice net ajusté a augmenté de 15 % pour atteindre 980 millions de dollars. Le BPA ressort à 6,60 $, soit une baisse de 9 % par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2025. Le BPA ajusté a augmenté de 17 % pour atteindre un record de 7,65 $.
Les prévisions pour l'exercice se terminant le 30 juin 2026 ont été augmentées.
La croissance des ventes a été relevée pour atteindre la fourchette de 5,5 % à 7,5 %. Les perspectives de marge d'exploitation ont été également augmentées sur une fourchette de 23,7 % à 24,1 %, ou de 27,0 % à 27,4 % sur une base ajustée.
Les prévisions du BPA ont été augmentées sur une fourchette de 26,26 $ à 26,86 $, ou de 30,40 $ à 31,00 $ sur une base ajustée.
"Fort de nos résultats du deuxième trimestre, de la forte demande aérospatiale et de la reprise progressive continue de nos marchés industriels, nous augmentons nos perspectives pour l'année complète. " a déclaré Jenny Parmentier, présidente et directrice générale.
Valeurs associées
|944,930 USD
|NYSE
|+3,11%
