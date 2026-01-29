 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Parker-Hannifin en hausse après que l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions du fabricant de produits de contrôle de mouvement Parker-Hannifin PH.N ont augmenté de 4,5 % à 957,2 $ dans les échanges du matin

** La société relève ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale , grâce à une forte demande dans le secteur de l'aérospatiale et à une croissance continue dans le segment de la filtration

** Le bénéfice ajusté par action pour l'année fiscale 26 devrait se situer entre 30,40 et 31,00 dollars, contre 29,60 et 30,40 dollars auparavant

** Le bénéfice ajusté par action du deuxième trimestre s'élève à 7,65 dollars, contre 6,53 dollars il y a un an

** PH a gagné 38,2 % en 2025

Valeurs associées

PARKER-HANNIFIN
944,930 USD NYSE +3,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank