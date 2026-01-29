Parker-Hannifin en hausse après que l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

29 janvier - ** Les actions du fabricant de produits de contrôle de mouvement Parker-Hannifin PH.N ont augmenté de 4,5 % à 957,2 $ dans les échanges du matin

** La société relève ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale , grâce à une forte demande dans le secteur de l'aérospatiale et à une croissance continue dans le segment de la filtration

** Le bénéfice ajusté par action pour l'année fiscale 26 devrait se situer entre 30,40 et 31,00 dollars, contre 29,60 et 30,40 dollars auparavant

** Le bénéfice ajusté par action du deuxième trimestre s'élève à 7,65 dollars, contre 6,53 dollars il y a un an

** PH a gagné 38,2 % en 2025