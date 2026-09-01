Park Hotels & Resorts en hausse après que BMO a relevé sa recommandation à « surperformer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** L'action de la société immobilière spécialisée dans l'hôtellerie de luxe Park Hotels & Resorts ( PK.N ) progresse d'environ 1 % à 15,42 dollars en pré-ouverture

** BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformance »; l'objectif de cours passe de 14 à 18 dollars

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 17,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que la transformation du portefeuille de PK et les perspectives de demande favorables soutiennent une forte croissance jusqu’en 2027

** BMO prévoit une croissance du chiffre d’affaires par chambre disponible de la société de 4 % en 2026, contre une estimation précédente de 2,9 %

** Quatre des 18 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 12 la note « conserver » et deux la note « vendre »; leur objectif de cours médian est de 15 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 46,3 % depuis le début de l'année