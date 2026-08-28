Paris tente de reprendre des couleurs après le trou d'air de la veille

L'indice parisien s'adjuge 1,05% ce matin, à 8 405 points, et va tenter de rattraper ses pertes de la veille (-1,6%). En berne hier avec des replis de près de 4 à 5%, les valeurs bancaires tricolores profitent de rachats à bon compte avec 0,8% pour BNP, 1,1% pour Crédit Agricole et 1,5% pour Société Générale.

EssilorLuxottica signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 ce matin avec un gain de 3,5%. Le titre est notamment porté par le lancement d'un programme de rachat d'actions qui témoigne de la confiance du groupe dans ses perspectives à long terme.

Le luxe est aussi bien positionné avec 3,4% pour Hermès et 2,2% pour Kering et LVMH.

Outre Paris, les autres Bourses européennes ont également le vent en poupe, à l'instar de Francfort qui s'adjuge 0,5%, tirée par le secteur automobile ( 2% pour BMW, 1,4% pour Mercedes, 1,3% pour VW). De son côté, Londres grappille 0,2%.

Un discours très attendu

L'attention des marchés se focalisera en début d'après-midi sur le discours que doit tenir Kevin Warsh, le président de la Fed, depuis le symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, rendez-vous annuel des banquiers centraux.

Les investisseurs tenteront notamment de lire entre les lignes pour déceler des signaux concernant la future politique monétaire de l'institution.

"Alors que les anticipations du marché concernant la réunion de la Fed en septembre restent incertaines (35% de chances de hausse), le discours d'aujourd'hui est particulièrement important", note-t-on chez Deutsche Bank.

Dans ce contexte, les rendements obligataires restent sous tension avec un rendement de l'OAT à 10 ans à 4,1% et un Bund de même échéance à 3,26%. Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries évolue autour de 4,67%.

Enfin, sur le front géopolitique, aucune avancée notable n'est à signaler au Moyen-Orient. Donald Trump semble pour le moment être accaparé par son conflit douanier avec son voisin canadien : le président a décidé unilatéralement de renommer le lac Ontario en lac America...

Pas de quoi rassurer les marchés pétroliers : le Brent évolue désormais autour de 89 USD le baril ( 0,5%).

Les valeurs en mouvement

Dans le reste de l'actualité, Moody's Ratings a annoncé jeudi soir avoir relevé de négative à stable sa perspective attachée à la note de crédit de Valeo ( 2%), l'agence de notation saluant la solidité des performances financières de l'équipementier automobile dans un marché pourtant jugé compliqué.

Le groupe allemand Merkur (-1,5%) a signé une promesse d'achat portant sur 95% de Casigrangi, maison mère du groupe "Le Stelsia" et actionnaire à 81,21% de Société Française de Casinos. L'opération, qui valorise l'action SFC à 6,19 euros, pourrait être finalisée au premier trimestre 2027 et suivie d'une offre publique puis d'un retrait de la cote.

Saab ( 0,2%) a décroché une commande d'environ 110 millions d'euros en Finlande afin de fournir à Helsinki sa nouvelle génération de systèmes de défense aérienne à courte portée, dite "RBS 70 NG".

Enfin, Bayer ( 0,9%) s'adjuge 1,2% après une demande d'extension d'indication au Japon portant sur son Kerendia après les résultats positifs d'une étude de phase III dans la maladie rénale chronique.