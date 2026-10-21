Paris reprend quelques couleurs avec le soutien d'EssilorLuxottica

Le CAC 40 mène la danse en Europe ( 0,4%, à 7 870 points), devant le DAX de Francfort (stable) et le Footsie de Londres (-0,1%). La relative stabilité des marchés contraste avec les tensions persistantes sur le marché pétrolier et obligataire. Sans oublier qu'une crise sociale galope dans l'Hexagone, avec un acte II attendu samedi...

Hier, des échos de marché laissaient entendre que l'Iran avait accepté des inspections sur ses sites nucléaires secrets, ce qui avait temporairement entraîné un net repli des cours du pétrole. La République islamique a finalement rapidement douché les espoirs d'apaisement à court terme, en précisant "qu'aucune négociation n'aurait lieu avec les Etats-Unis tant que Washington n'aura pas pris de mesures pour instaurer la confiance."

Dans ce contexte, les cours du pétrole sont de nouveau orientés à la hausse, avec un Brent qui retrouve les 110 USD ( 0,8%) et un WTI à 99 USD ( 0,5%).

"Le 12 octobre, nous avions avancé que l'accord entre Trump et Poutine ne contribuerait guère à atténuer la pénurie mondiale de diesel. Les derniers développements confirment que notre scepticisme était justifié", observe ce matin Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

Le pétrole reste haut perché

Le spécialiste rapporte d'ailleurs que les frappes ukrainiennes continuent de paralyser les capacités de raffinage russes. Par conséquent, si la Russie semble en mesure de livrer les 13,5 millions de barils initialement promis à Trump, les volumes supplémentaires semblent "de plus en plus improbables". Dans ce contexte, les données sur les stocks de pétrole aux Etats-Unis, qui seront publiées à 16h30, seront particulièrement scrutées.

Toujours côté pétrole, Emmanuel Macron devrait revenir du Golfe les poches pleines : le président a obtenu 62 000 barils par jour de diesel supplémentaires auprès des Emirats arabes unis, de Bahreïn et de l'Arabie saoudite, soit l'équivalent de deux à trois grands pétroliers par mois. "Bien que positif pour la sécurité énergétique française, ce pétrole est acheté aux prix du marché. Macron sécurise l'approvisionnement, pas le diesel à moindre coût", poursuit Frédéric Lorec.

Un spread qui atteint 155 pb

Au-delà du marché pétrolier, ces tensions énergétiques continuent de peser sur les anticipations de taux et, par ricochet, sur les marchés obligataires. Le rendement de l'OAT à 10 ans évolue ce matin à 4,95%, portant l'écart avec le Bund allemand de même échéance à 155 points de base, signe de la défiance persistante des investisseurs envers la dette française.

"La montée des cours du pétrole a conduit les marchés à anticiper la poursuite des hausses de taux directeurs par les grandes banques centrales, dont la BCE. Ce mouvement a entraîné une hausse des rendements, tant sur la partie courte que sur la partie longue de la courbe, accentuant la pression sur les États fortement endettés, comme la France", rapportent les analystes de l'Union Bancaire Privée.

Cascade de résultats

Malgré cet environnement peu favorable, la Bourse de Paris parvient à tirer son épingle du jeu, portée notamment par les résultats de plusieurs poids lourds de la cote. L'indice parisien est ainsi tiré par EssilorLuxottica ( 13%) après la publication, hier soir, d'un chiffre d'affaires de 7,49 milliards d'euros au titre du 3e trimestre 2026, en hausse de 9% à taux de change courants et de 7,2% à taux de change constants. Le consensus S&P ciblait plus modestement 7,34 MdsEUR.

Legrand ( 2,2%) et Bureau Veritas ( 1,7%) complètent le podium du jour.

En revanche, Carrefour cède 14,2% après avoir abaissé hier soir ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice. Michelin abandonne aussi 5,6% après que le Bibendum a publié un chiffre d'affaires en hausse de 3,9% au 3e trimestre, alors que le consensus visait 4,9%.

Alors que la saison des résultats bat son plein des deux côtés de l'Atlantique, les marchés seront attentifs ce soir aux publications de FDJ et de Fnac Darty, mais aussi à celles de plusieurs géants américains, à l'instar de Meta, Tesla, Philip Morris, Texas Instruments ou encore IBM. Autant de rendez-vous qui permettront de jauger la résistance des entreprises dans un environnement marqué par le renchérissement de l'énergie et la remontée des taux.