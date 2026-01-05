Paris prudent ; Francfort sur un nouveau record

(AOF) - La Bourse de Paris a fait moins bien que ses homologues européennes en débutant la semaine sur un léger gain de 0,20%, à 8211,50 points, alors que le DAX 40 à Francfort a gagné 1,29%, signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24856,32 points. Le marché n’a pas été t affecté par l’intervention américaine au Venezuela, même si les investisseurs commencent à s’inquiéter pour le Groenland qui est également une cible de Donald Trump. Ces événements ont toutefois profité aux valeurs du secteur de la défense comme Thales ou Dassault Aviation.

En Europe, ASML (+6,78%, à 1053,20 euros) conforte sa position de première capitalisation européenne à la faveur d'une belle hausse à la Bourse d'Amsterdam dans la matinée du 5 janvier 2026. Le titre du fabricant de machines de production de semiconducteurs revient au-dessus de la barre des 1 000 EUR.

A Paris, les valeurs du secteur de la défense se sont distinguées à la suite de l'opération militaire d'envergure menée par les forces américaines au Venezuela conclue par l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro. Cet événement géopolitique majeur de ce début d'année 2026 a été un catalyseur soudain sur les places boursières. Exail Technologies a dominé le SBF 120 grimpant de 14,92% à 97,80 euros. Au sein du même indice, Dassault Aviation a avancé de 4,14% à 292 euros. Thales figure parmi les plus fortes progressions du CAC 40 gagnant plus de 4,72% à 246,10 euros.

Michelin (+0,49%, à 28,80 euros) est en légère hausse en ce début de semaine, après avoir déjà aligné cinq séances consécutives de progression pour un gain de 2,76%. Oddo BHF a réagi ce matin aux annonces de vendredi du groupe clermontois qui avait dévoilé deux acquisitions aux Etats-Unis. La finalisation de ces deux opérations de croissance externe est programmée pour le premier semestre 2026. Le montant dépensé pour ces opérations n'a pas été dévoilé, mais elles sont entièrement financées en numéraire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La décroissance de l'indice ISM manufacturier s'est accélérée en décembre en passant de 48,2 à 47,9 points, là où les analystes tablaient sur une très légère amélioration à 48,3 points. Il s'agit de la dixième contraction mensuelle consécutive pour cet indicateur qui est à son plus bas niveau depuis octobre 2024.

Sur le marché des devises, l'euro s'affaisse face au billet vert (-0,23%) et s'échange contre 1,1687 dollar.