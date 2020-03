Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris prévoit des mesures de soutien pour Air France-KLM Reuters • 24/03/2020 à 11:24









PARIS PRÉVOIT DES MESURES DE SOUTIEN POUR AIR FRANCE-KLM PARIS (Reuters) - Le ministre Français de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré mardi qu'une réflexion était en cours sur des mesures de soutien pour la compagnie aérienne Air France-KLM, affectée comme l'ensemble du secteur par la chute du trafic provoquée par la propagation de l'épidémie de coronavirus. "Nous prévoyons déjà des dispositions pour Air France. Nous sommes en réflexion sur les mesures qui doivent être apportées", a déclaré Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse. Il a ajouté qu'il y avait plusieurs autres possibilités qu'une nationalisation. Lors de cette conférence de presse, Bruno Le Maire a par ailleurs déclaré que le recul de la croissance en France en 2020 serait nettement supérieur à la prévision d'une contraction de 1% prévue dans le projet de loi de Finances rectificatif adopté en fin de semaine dernière. (Gwénaëlle Barzic et Leigh Thomas, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +9.76% RENAULT Euronext Paris +9.41% PEUGEOT Euronext Paris +5.68%