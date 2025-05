Paris: marque une pause après le rebond de la veille information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en légère hausse ce matin (+0,1%), autour des 7860 points, les hausses de Kering (+2.2%), Stellantis (+2.1%) ou Teleperformance (+2%) étant toutefois contrebalancées par Edenred (-0,9%), L'Oréal ou Capgemini (-0,6%).



Une pause semble se dessiner après le rebond de la veille (+1,4%) qui a vu l'indice parisien revenir à ses niveaux de la fin mars sous l'impulsion de l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Le CAC a désormais effacé l'intégralité des pertes qu'il avait essuyées depuis la présentation, le 2 avril dernier, du nouveau régime de droits de douane américains à l'occasion du fameux 'Liberation Day' de Donald Trump.



Les actions américaines ont également profité à plein des déclarations laissant entrevoir la possibilité d'un prochain accord commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales.



Le Dow Jones a explosé de 2,8%, le S&P 500 a grimpé de 3,2% et le Nasdaq a bondi de 4,3%, retrouvant eux aussi leurs meilleurs niveaux depuis la fin mars.



'Il y a comme un air de retour à la case départ en Bourse du fait du rebond des actions technologiques américaines', note Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



Avec la trêve commerciale sino-américaine conclue ce week-end à Genève, les investisseurs ne semblent plus croire en une disruption du commerce international susceptible d'entraîner un effondrement de la liquidité sur les marchés, voire une entrée en récession de l'économie américaine.



'Tout va bien de nouveau dans le meilleur des mondes', commentait ce matin avec un certaine ironie Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



En dépit des progrès accomplis ces derniers jours, l'analyste fait valoir que l'imposition de droits de douane américains de 30% sur les biens importés de Chine risque de se révéler encore douloureux pour l'économie américaine, même s'ils sont considérablement allégés par rapport aux 145% précédemment mis en place.



'Cela ne résout en rien la nature volatile et chaotique de la politique menée par les Etats-Unis, une caractéristique qui se trouve justement à l'origine de l'érosion de ses institutions et de perte du statut de valeur refuge de ses actifs qui a caractérisé les dernières semaines', souligne le professionnel de Pepperstone.



L'euphorie de la veille pourrait donc s'avérer difficile à maintenir, le net rebond de la veille et des semaines passées ayant du même coup limité le potentiel haussier des marchés boursiers.



'Nous pensons que les marchés d'actions vont devoir digérer leurs gains récents sachant que les indices restent fondamentalement exposés à de mauvaises nouvelles sur les droits de douane', ajoute Scott T Chronert, le stratège vedette de Citi.



L'analyste de la banque d'affaires américaine s'inquiète du fait que le S&P 500 ait atteint hier son objectif de 5800 points qu'il avait établi pour la fin d'année.



Le regain d'optimisme sur les marchés d'actions sera mis à l'épreuve dès aujourd'hui par la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient déjà refléter l'impact des tensions commerciales, principalement via les prix des voitures.



Principal rendez-vous du jour, l'indice des prix à la consommation viendra également alimenter le débat sur la nécessité de futures baisses de taux aux Etats-Unis.



Les investisseurs suivront aussi avec attention dans la matinée l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands, qui était ressorti en avril à un plus bas depuis 2023 avec les soucis sur le commerce.



Sur le marché obligataire, les rendements évoluent logiquement à l'opposé des marchés actions: le dix ans américain remonte au-delà de 4,45%, un niveau encore éloigné de la zone à risque des 4,75%-5% qui aurait pour effet d'alourdir encore le fardeau de la dette aux Etats-Unis.



Le marché pétrolier subit de légères prises de profit après sa forte hausse de la semaine dernière, même si l'accalmie sur le commerce limite la baisse.



Le Brent se replie de 0,2% vers 64,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède moins de 0,1% à 61,9 dollars.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Renault Group et Autostrade per l'Italia (ASPI) indiquent avoir finalisé leur alliance stratégique pour la mobilité durable en Italie.



Par ailleurs, le Losange a fait savoir que le résultat net du premier trimestre 2025 inclura une contribution négative estimée à 2 204 millions d'euros liée à Nissan, après retraitements IFRS des comptes du constructeur japonais pour le quatrième trimestre de son exercice 2024/2025.



AXA Partners, filiale d'AXA proposant des solutions d'assistance, d'assurance voyage et d'assurance emprunteur et prévoyance, annonce un partenariat stratégique avec eDreams ODIGEO, la première plateforme d'abonnements de voyage au monde.







