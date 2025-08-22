Paris: l'espoir de baisse de taux aux USA soutient les cours information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 17:58









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut cette dernière séance de la semaine sur un gain de 0,4%, à 7969 points, tractée par STMicro (+4,7%), Stellantis (+4,3%) ou encore Kering (+2,5%).



L'indice parisien signe ainsi une progression hebdomadaire de 0,7%.



Il a profité de la dynamique haussière générée par le discours de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui s'est exprimé depuis Jackson Hole, Wyoming, où se réunissaient depuis hier les banquiers centraux de la planète.



Les yeux et oreilles de la planète finance étaient ainsi tournés vers le président de la Fed. Celui-ci a pointé le net ralentissement de l'économie américaine, avec une croissance limitée à 1,2% au premier semestre 2025, et indiqué que le marché de l'emploi perdait en dynamisme, malgré un chômage stable à 4,2%.



L'inflation demeure au-dessus de la cible, à 2,9% pour l'indice PCE core, en partie sous l'effet des droits de douane, a-t-il ajouté. Conséquence ? La Fed va maintenir une politique monétaire restrictive, mais se dit 'prête à ajuster son cap en fonction des données'. Jerome Powell a toutefois rappelé l'approche 'prudente et équilibrée' défendue par l'institution.



Ces propos plus accommodants que prévu ont provoqué l'enthousiasme de Wall Street, où le Nasdaq s'arroge 2%, devant le S&P500 (+1,6%).



Sur le front des statistiques, la contraction de l'économie allemande s'est révélée plus forte que prévu au deuxième trimestre, pénalisée par les performances décevantes du secteur industriel, sur fond de repli des exportations du pays, montre la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par l'Office fédéral de la statistique (Destatis).



L'Allemagne a subi, sur la période avril-juin, une décroissance de 0,3% de l'activité, alors que la première estimation donnait un repli plus limité de 0,1%, un chiffre que les économistes s'attendaient à voir confirmé.



Dans l'Hexagone, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se maintient à 96 pour le troisième mois consécutif en août.



Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,9% face au billet vert, à 1,171 USD. A Londres, le Brent reste stable, à 67,7 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Air Liquide annonce avoir signé un accord engageant avec un fonds de Macquarie en vue de l'acquisition de DIG Airgas, société sud-coréenne à laquelle la transaction proposée attribue une valeur d'entreprise de 2,85 milliards d'euros (2 850 MEUR).



Alstom a annoncé jeudi soir la signature d'un contrat de services ferroviaires de 75 millions de livres (environ 90 millions d'euros, soit 90 MEUR) sur huit ans avec Great Western Railway (GWR) en vue de remettre en service 26 trains destinés à circuler dans le sud-ouest de l'Angleterre.



Enfin, Hermès annonce l'ouverture de son nouveau magasin agrandi dans le mall Galleria, dans le quartier de Gangnam à Séoul.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.