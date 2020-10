Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris invite Ankara à se conformer à ses engagements en Méditerranée Reuters • 12/10/2020 à 15:34









PARIS, 12 octobre (Reuters) - Paris attend de la Turquie qu'elle se conforme à ses engagements, s'abstienne de nouvelles provocations et donne des gages concrets de sa volonté de dialoguer de bonne foi, a déclaré lundi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, au sujet du différend entre Athènes et Ankara en Méditerranée orientale. La France est préoccupée par l'annonce d'un nouveau déploiement par la Turquie d'un navire de recherche sismique en Méditerranée orientale, a ajouté Agnès von der Mühll. Le navire turc Oruç Reis, déployé lundi, doit effectuer sa mission au sud de l'île grecque de Kastellorizo, proche des côtes méridionales de la Turquie, selon un document maritime publié dimanche soir. La Grèce a qualifié lundi de "grave escalade" menaçant la paix régionale la décision de la Turquie de relancer des études sismiques en Méditerranée orientale, une zone riche en hydrocarbures. (John Irish, version française Claude Chendjou et Nicolas Delame)

