Paris en petite forme, la dette française maintient la pression sur les taux

Les principales places boursières entament la séance en petite hausse : Paris progresse de 0,1%, à 8 090 points, dans le sillage de Francfort ( 0,3%) et Londres ( 0,4%). L'Insee a pourtant annoncé ce matin que l'endettement hexagonal avait atteint un niveau inexploré depuis 1946, une donnée marquante mais qui ne surprend même plus les intervenants...

On savait l'Hexagone dans la tourmente, l'Insee l'a confirmé. Fin juin, la dette tricolore frôlait les 3 600 milliards de dollars, soit 119% du PIB. Si l'information n'est pas une surprise en soi, elle ne fait qu'augmenter la pression sur le compartiment obligataire : le rendement de l'OAT à échéance de 10 ans atteint désormais 4,76%, portant le "spread" avec l'Allemagne à 113 pb.

Si le projet de budget 2027 doit être présenté ce jeudi avant l'ouverture des débats à l'Assemblée le 13 octobre, la signature de la France n'a plus de quoi rassurer : le gouvernement a beau promettre de réduire les déficits, il ne dispose pas de majorité absolue et pourrait changer d'ici six mois (voire du jour au lendemain si les oppositions en décidaient ainsi).

Ce matin, l'indice parisien reste tiré par Legrand ( 6,6%) qui a révisé à la hausse son objectif de chiffre d'affaires, le relevant objectif à une fourchette de 16 à 18 milliards d'euros, contre 15 milliards auparavant. Schneider s'adjuge aussi 2,5% tandis qu'Eiffage (-4%) et Vinci (-3,6%) ferment la marche, ces deux groupes pourraient en effet être frappés par des nouvelles taxes sur les exploitants d'infrastructures, "comprenez les autoroutes et les aéroports", soufflet-t-on chez AlphaValue.

Sur le front des matières premières, le Brent évolue à 99 USD le baril ( 0,6%) tandis que le WTI s'échange autour de 93,6 USD ( 0,5%). Le marché de l'or noir doit composer avec un nouvel élément : un décret entré en vigueur hier en Russie, rendant le suivi de ses échanges énergétiques plus difficile.

Concrètement, "[il] restreint la divulgation des données relatives à la production des raffineries, aux détails des contrats d'exportation, aux itinéraires maritimes et aux statistiques douanières agrégées. Le gouvernement a jusqu'au 8 octobre pour préciser les catégories de produits concernées, qui pourraient inclure le diesel et le carburant pour aviation. Si le décret est confirmé, sa portée exacte reste floue", note ce matin Frédéric Lorec, spécialisé dans les hydrocarbures chez AlphaValue.

Les valeurs en mouvement

Dans le reste de l'actualité des marchés, Alstom ( 0,9%) annonce avoir signé un contrat d'une valeur d'environ 460 millions d'euros avec la Commission royale pour la ville de Riyad (RCRC) afin de fournir des rames de métro sans conducteur.

L'industriel a aussi reçu un nouvel engagement de Västtrafik en Suède, portant sur 35 trains Avelia Stream Nordic X80 supplémentaires pour un montant d'environ 350 MEUR.

Technip Energies (-0,7%) a remporté plusieurs contrats stratégiques auprès de Petkim, filiale du groupe SOCAR. Les accords portent sur l'attribution de licences technologiques propriétaires, notamment pour une unité de craquage d'éthylène à alimentation mixte.

Rexel ( 2,9%) annonce avoir réalisé l'émission de 14 388 490 actions nouvelles, représentant environ 4,6% du capital social de la société avant l'émission, dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres lancé la veille.

Ailleurs en Europe, Lindt & Sprüngli (-6,6%) a revu en nette baisse sa prévision de croissance organique pour 2026, désormais attendue entre 0% et 2%, contre une fourchette de 4% à 6% auparavant. Le chocolatier maintient en revanche son objectif d'amélioration de la marge EBIT de 20 à 40 points de base par rapport à 2025.

AstraZeneca ( 2,1%) a conclu un accord d'investissement de 2 milliards de dollars en fonds propres via l'émission de nouvelles actions par Summit Therapeutics Inc. Cette opération vise à accélérer le développement de l'ivonescimab, un anticorps bispécifique de première classe, en combinaison avec le portefeuille de conjugués anticorps-médicaments (ADC) d'AstraZeneca.

Shell Canada Energy, une filiale de Shell (-0,6%), a annoncé aujourd'hui une décision finale d'investissement concernant la phase 2 du projet LNG Canada, qui doublera la capacité de production de l'installation de Kitimat, en Colombie-Britannique.

Enfin, Novo Nordisk (stable) annonce avoir conclu un accord de licence avec le groupe chinois Hengrui Pharma pour le HRS-1596, un double agoniste du récepteur du GLP-1 et du récepteur du GIP, avec possibilité de dosage oral hebdomadaire.