Paris dans le rouge malgré l'optimisme géopolitique

Les marchés européens ont clôturé en hausse, hormis la place parisienne, plombée par Hermès. Le CAC 40 a reculé de 0,25% à 8 400 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,53%. Londres et Francfort ont avancé respectivement de 0,72% et 0,66%.

A Wall Street, au retour d'un week-end prolongé par le jour férié de vendredi, les investisseurs se montrent plus prudents. Les grands indices évoluent en ordre dispersé et, vers 17h45, le Nasdaq reculait de 1,03%, pénalisé par les valeurs technologiques.

Sur le front géopolitique, le vice-président américain JD Vance a salué les "bases très solides" posées par les délégations américaine et iranienne en vue d'un règlement durable du conflit au Moyen-Orient.

Les négociations n'ont toutefois pas été exemptes de tensions. Les représentants iraniens ont brièvement quitté la table après un message de Donald Trump jugé provocateur, dans lequel l'ancien président menaçait de reprendre les frappes si le Hezbollah poursuivait ses attaques contre Israël. Les échanges ont finalement repris grâce à la médiation du Pakistan et du Qatar.

A la clôture des marchés européens, le pétrole se replie de 5% à 77,42 dollars le baril.

A Londres, l'actualité politique a également retenu l'attention. Fragilisé par une chute de popularité, Keir Starmer a annoncé sa démission de ses fonctions de Premier ministre. Andy Burnham apparaît comme le favori pour lui succéder à la tête du Labour et du gouvernement britannique.

Malgré cette nouvelle période d'incertitude politique, la livre sterling a rapidement effacé ses pertes initiales après avoir touché un point bas à 1,3181 USD.

Les investisseurs ont également appris la disparition d'Alan Greenspan. Surnommé "le Maestro", l'ancien président de la Réserve fédérale américaine est mort lundi à l'âge de 100 ans. Il avait dirigé la banque centrale des Etats-Unis pendant 19 ans, sous quatre présidents successifs, de Ronald Reagan à George W. Bush.

Des valeurs en mouvement

Sur le marché actions, Hermès a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne, le titre abandonnant plus de 5% après une note de Kepler Cheuvreux, qui anticipe des résultats semestriels en demi-teinte pour le groupe de luxe.

A l'inverse, Carrefour a fini en tête du CAC 40, progressé de 3,54% après la reprise de la couverture du titre par Morgan Stanley avec une recommandation à surpondérer.

Lisi a gagné 2,52%, soutenu par un avis favorable de Berenberg.

Séance particulièrement difficile pour Maisons du Monde. L'enseigne d'ameublement a vu son action s'effondrer de 35% après avoir dévoilé une perte nette de 406 millions d'euros en 2025. Le groupe a également annoncé un accord de restructuration avec deux fonds britanniques appelés à détenir près de 95% du capital à l'issue de l'opération.

Ailleurs en Europe, easyJet a avancé de près de 3% après avoir rejeté une nouvelle offre de rachat du fonds Castlelake.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,27% à 1,1432 dollar.