Paris: conserve son calme, loin des secousses sur les métaux
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 17:55

Après avoir passé la majeure partie de la matinée en légère contraction, la Bourse de Paris a relevé la tête sur les coups de midi, grappillant jusqu'à 0,3% en seconde partie de journée. Au gong final, l'indice parisien conclut pourtant la séance sur un gain encore plus modeste de 0,1%, à 8112 points, soutenu par Publicis ( 1,4%), Veolia ( 1,05%) ou encore Michelin ( 1%), le tout dans des volumes restreints, caractéristiques de cette période de fin d'année (tout juste 2,3 MdEUR échangés au cours de la séance).

Outre-Atlantique, l'ambiance est encore plus maussade avec -0,5% pour le Dow Jones et le S&P 500, et -0,65% pour le Nasdaq, qui perd un peu pied dans le sillage des semi-conducteurs (-2%) et de Tesla (-2,7%).
Cette période d'accalmie entre les fêtes de fin d'année laisse naturellement aux professionnels des marchés le temps de faire le bilan de l'année qui s'achève et de s'interroger sur les perspectives pour celle qui s'annonce.

"Conditions macroéconomiques résilientes, croissance des bénéfices grâce à l'IA et politique monétaire souple ont généré des rendements à deux chiffres sur les marchés développés", résumait Swiss Life Asset Managers il y a quelques jours.
L'institution pointait plus largement des "gains solides des actions mondiales en 2025 malgré la volatilité", et même si "les tensions commerciales et risques géopolitiques ont déclenché des corrections intermittentes" en cours d'année.

En attendant la nouvelle année, la semaine s'annonce d'autant plus calme que les données macroéconomiques se feront rares jusqu'à vendredi et la parution des indices PMI pour le secteur manufacturier en Europe et aux États-Unis.

L'actualité internationale a été marquée par la très attendue rencontre entre Donald Trump et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.Malgré les habituelles auto-congratulations états-uniennes ("95% du travail est fait"), aucune avancée concrète vers un arrêt des combats n'a été présentée.

Le président ukrainien a tout juste indiqué que les États-Unis avaient proposé à Kiev des garanties de sécurité dites "solides" pour quinze ans prolongeables, garanties que l'Ukraine chercherait à prolonger au maximum, Zelensky évoquant ainsi "la possibilité de trente, quarante ou cinquante ans".

Alors que les indices boursiers entrent dans leur septième semaine de stagnation, l'ambiance est tout à fait différente sur les métaux précieux avec un record historique de volatilité sur l'argent, en hausse de 8,5% vendredi, puis de 4% supplémentaires entre minuit et 1 heure du matin en Asie, avant une chute record de -15% en ligne droite de 84 USD vers 71,3 USD en l'espace d'une demi-journée, l'or reperdant également -4,5% vers 4315 USD, des écarts intraday jamais observés cette année.

Ces écarts sont liés au nouveau relèvement des appels de marge sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) portant sur les contrats futures, le deuxième en deux semaines, ce qui a obligé les opérateurs les plus exposés à réduire leurs positions.

Sur le compartiment obligataire, une embellie se dessine en zone euro avec -3,5 pts sur les Bunds vers 2,832%, nos OAT effacent -3,7 pts à 3,531%, les BTP -4,3 pts à 3,471%.
C'est plus timide outre-Atlantique avec des T-Bonds qui se détendent de -0,7 pt sur le "10 ans" à 4,124%, le "2 ans" efface -1,3 pt à 3,47%.Sur le FOREX, l'euro s'échange contre 1,176$.

Dans l'actualité des valeurs, Alstom a signé un contrat pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU destinés au Mexique, dont 33 trains longue distance et 14 trains périurbains, un contrat évalué à environ 150 millions d'euros. Le groupe avait déjà conclu un précédent marché de 920 MEUR.

Atos Group a conclu un accord engageant pour la cession à Semantix de ses activités sud-américaines comptant actuellement environ 2800 professionnels au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou.

Thales a signé un contrat majeur avec la Defence Equipment and Support (DES) pour la conception, le développement et la livraison de la prochaine génération de centres de commandement autonomes portables. Ce contrat initial de 10 millions de livres sterling marque la première étape d'un programme qui a une portée pouvant atteindre 100 MLBP pour fournir des capacités de lutte contre les mines de nouvelle génération à la Royal Navy.

