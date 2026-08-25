Paris avance sur la pointe des pieds avant Nvidia et Jackson Hole

Les principales places boursières européennes débutent la séance timidement : Paris et Londres s'adjugent 0,1% tandis que Francfort mène la danse avec un gain de 0,3%. Les investisseurs limitent les risques à la veille des résultats de Nvidia et à l'approche du symposium de Jackson Hole.

L'indice parisien ( 0,1% à 8 462 points) est tiré ce matin par Safran ( 1,5%) et Legrand ( 1,1%) mais freiné par Renault (-2,4%) et Kering (-2,1%).

Le groupe de BTP Eiffage progresse de 0,7% après avoir remporté, via ses filiales, plusieurs lots pour le nouveau plateau médico-technique du CHU d'Angers et le contrat pour le nouveau centre hospitalier d'Avallon, pour un montant global de 132 millions d'euros.

On a aussi appris ce matin que Leonardo Maria Del Vecchio, l'un des héritiers de la famille à l'origine de Luxottica, avait choisi de se retirer de ses fonctions de direction chez EssilorLuxottica. Le groupe franco-italien recule de 0,83% à Paris.

De son côté, SpineGuard progresse de 2,7% après avoir décroché un nouveau brevet américain dans le guidage vertébral.

Enfin, AstraZeneca ( 0,4%) a détaillé les termes financiers de son émission obligataire en quatre tranches d'un montant total de 2,55 milliards d'euros, destinée à financer les besoins généraux de l'entreprise.

Géopolitique sous surveillance

Hier soir, les marchés ont pris connaissance du "plan" de la Maison Blanche visant à "asphyxier économiquement" Téhéran. Six mois après le début du conflit, Washington cherche désormais à accentuer la pression économique sur la République islamique, faute d'issue militaire décisive. Néanmoins, les annonces se sont bornées à des sanctions contre 60 entités et individus liés à l'Iran, tandis que le secrétaire américain au Trésor a menacé de sanctions secondaires tout pays contribuant au fonctionnement de l'économie iranienne.

Un peu plus tôt, Téhéran avait prévenu qu'il considérerait toute participation ou tout soutien d'un pays à la guerre économique menée par les États-Unis contre le peuple iranien "comme un acte de guerre".

Dans ce contexte, les marchés pétroliers patientent : le Brent évolue autour de 91,7 USD par baril (-0,3%), tandis que le WTI s'échange contre 85,8 USD ( 0,8%).

Nvidia et Jackson Hole en ligne de mire

Les marchés sont aussi dans l'attente des résultats de Nvidia, qui seront publiés mercredi et devraient permettre d'en savoir plus sur la dynamique à l'oeuvre dans l'IA. Le géant des puces a habitué les marchés à largement dépasser les attentes du consensus, rendant les investisseurs de plus en plus exigeants. La publication devrait permettre d'en savoir plus sur la montée en puissance des puces Blackwell, principal moteur de croissance du groupe, mais aussi sur le calendrier de leur successeur, "Rubin".

Le symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, qui réunira à partir de jeudi les principaux banquiers centraux de la planète, sera également très suivi par les marchés. Il s'agira de la première participation de Kevin Warsh à ce rendez-vous annuel en tant que président de la Fed.

"Nul doute que le chairman de la Fed continuera sur la lancée des deux premiers FOMC où le vide généré par le départ de Jerome Powell, en matière de cadrage des anticipations, demeurera. Ce rendez-vous pourrait donc décevoir les marchés, voire accroître les tensions sur la partie longue de la courbe déjà soumise à de fortes pressions", craint-on chez Natixis.

Quelques statistiques pour patienter

En attendant, les intervenants ont pris connaissance ce matin de diverses statistiques, à l'instar du PIB allemand, qui a augmenté de 0,3% entre le 1er et le 2e trimestre, alors que la première estimation faisait état d'une hausse de 0,2%.

Toujours outre-Rhin, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires est ressorti en août à 88,8 contre 87,2 attendu par le consensus après 86,7 le mois précédent.

Enfin, dans l'Hexagone, la confiance des ménages se montre stable à un faible niveau en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'INSEE, qui reste inchangé à 86, un niveau inférieur d'un point au consensus, et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).