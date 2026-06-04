Paris attendue légèrement dans le rouge, dans le sillage de Wall Street

En retrait de 17 points vers 8 134, les futures sur le CAC 40 préfigurent une ouverture en légère baisse à la Bourse de Paris, dans le sillage de Wall Street la veille, où le S&P 500 a chuté de plus de 0,7%, le Dow Jones a reculé de 1,2%, tandis que le Nasdaq 100 a perdu 0,3%.

"Le sentiment de reprise du risque est revenu après que les tensions au Moyen-Orient, en particulier entre les États-Unis et l'Iran, ont montré des signes de résurgence", explique Linh Tran, analyste de marché chez XS.com, au vu du recul des principaux indices actions américains.

Selon lui, "la pression de correction est devenue plus évidente alors que le S&P 500 avait déjà avancé plusieurs séances consécutives et se négociait près de sommets records, rendant le marché plus vulnérable à la prise de bénéfices dès que de gros titres négatifs apparaissent".

Linh Tran ajoute que si les données américaines de la séance (indices PMI et ISM, rapport ADP sur l'emploi privé) ont montré une certaine résilience de l'économie des États-Unis, elles ont aussi comporté des signaux préoccupants en termes de tensions inflationnistes.

"En conséquence, les données actuelles ne sont pas entièrement favorables aux actions, car elles comportent également le risque que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt plus élevés plus longtemps", prévient l'analyste de marché de XS.com.

En outre, il souligne que le S&P 500 a largement été soutenu par les actions technologiques et les valeurs liées à l'IA ces derniers mois, et estime donc que des nouvelles décevantes dans ce secteur pourraient déclencher une correction de l'indice dans son ensemble.

Une préférence pour les US face à l'Europe, selon Invest Securities

"Alors même que la panique s'emparait des investisseurs début mars avec le début du conflit au Moyen-Orient, le rebond des marchés actions depuis l'annonce d'un cessez-le-feu est impressionnant, faisant fi d'un contexte géopolitique toujours incertain", constatait de son côté Invest Securities hier matin.

Selon le bureau d'études, ce rallye boursier, en particulier aux États-Unis, "tient son explication à une détente de la prime de risque et aussi et surtout à un impressionnant cycle de révisions haussières des BPA, portées par les secteurs pétrole et semi-conducteurs".

S'il juge pérennes les prévisions impressionnantes pour le S&P 500 ( 23,8% de résultats attendus en 2026), il pense que les attentes pour l'Euro Stoxx, moins élevées en absolu ( 18,7% en 2026), sont aussi plus risquées, "justifiant une préférence boursière toujours affirmée sur les US face à l'Europe".

Dans l'actualité des valeurs à Paris...

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Thales a annoncé son intention d'accélérer la livraison d'une flotte de véhicules de mobilité protégée Bushmaster aux Pays-Bas, renforçant ainsi les capacités de leur armée face à la menace croissante des guerres modernes et des drones.

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a dévoilé des comptes annuels en baisse, sans surprise, avec notamment un résultat net en repli de 21% en organique, et a annoncé ses objectifs pour 2026-2027, espérant un retour à une croissance organique durable de ses revenus.

Elis a fait part d'une évolution à venir de son directoire à compter du 5 septembre prochain, avec la nomination de Yann Michel, actuellement directeur général adjoint en charge des opérations, en qualité de membre du directoire, en remplacement de Matthieu Lecharny.

À l'occasion de la publication de ses résultats 2025-2026, le groupe de conseil Wavestone a indiqué qu'il n'était plus en mesure de confirmer son objectif d'une marge opérationnelle récurrente de 15% à l'horizon de l'exercice 2027-2028.