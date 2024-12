Paref: partenariat stratégique avec Parkway Life REIT information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Paref a annoncé vendredi soir avoir noué un partenariat stratégique avec Parkway Life REIT, une société de placement immobilier asiatique qu'il a conseillée dans l'acquisition d'un portefeuille de 11 EHPAD en France.



Le groupe français indique avoir accompagné Parkway, basée à Singapour, dans la structuration de l'acquisition de ce portefeuille de maisons de retraite, valorisé à 111,2 millions d'euros, auprès de DomusVi, un spécialiste de l'hébergement de personnes âgées.



Dans un communiqué, Paref souligne que la signature de ce mandat de gestion illustre la pertinence de son offre dite 'One-Stop-Shop' incluant à la fois investissement, gestion d'actifs, gestion locative ainsi que des projets de restructuration et de développement.





