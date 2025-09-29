 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
PAREF : PAREF s'accorde avec ses partenaires bancaires pour un waiver du covenant ICR
information fournie par Actusnews 29/09/2025 à 20:20

PAREF s'accorde avec ses partenaires bancaires
pour un waiver du covenant ICR

Le Groupe PAREF annonce avoir obtenu un accord de dérogation ( « waiver » ), de l'ensemble de ses partenaires bancaires, portant sur la suspension de son covenant (« covenant holiday ») lié au ratio ICR (interest coverage ratio) pour les tests au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2025.

Ce waiver a été sollicité au regard de la baisse transitoire à 1,05x du ratio ICR notamment liée au recul temporaire des revenus locatifs du groupe, conjuguée à la diminution des commissions de souscription sur les fonds SCPI dans un marché toujours dégradé.

Pour rappel, au 30 juin 2025, le montant nominal de la dette financière brute tirée du groupe PAREF ressortait à 77 M€, identique au 31 décembre 2024, à 75% couverte par des instruments dérivés de couverture, et avec un coût moyen en hausse à 4,63%, contre 4,32% au 31 décembre 2024.

Cet accord, qui témoigne de la confiance des partenaires bancaires historiques, prévoit une réinitialisation du covenant (« covenant reset ») , fixant les nouveaux seuils à 1,20x au 30 juin 2026 et 1,50x à partir du 31 décembre 2026. Les garanties et conditions attachées à cet accord seront précisées dans un avenant devant être signé en octobre 2025.

Avec un ratio Loan To Value (LTV) de 33% [1] , un ratio Dette Financière Sécurisée (DFS) de 23% [2] et une valeur du patrimoine supérieure à 150 M€, le Groupe respecte ses autres covenants financiers au 30 juin 2025.

Agenda financier

23 octobre 2025 : Informations financières au 30 septembre 2025

A propos du G roupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaîne de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2025, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF
Samira Kadhi
+33(7) 60 00 59 52
samira.kadhi@paref.com 		Agence Shan
Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz
+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83
paref@shan.fr

[1] LTV covenant : 50%

[2] DFS covenant : 30%


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94295-communique-presse-paref-covenant.pdf

