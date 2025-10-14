JPMorgan dépasse les attentes au 3T grâce à la gestion d'actifs et à la banque d'affaires

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

La banque américaine JPMorgan Chase a dépassé les attentes au troisième trimestre, malgré un "degré plus élevé d'incertitudes" géopolitiques et des "signes de ramollissement" économique aux Etats-Unis, bénéficiant d'un essor de ses activités de gestion d'actifs et de banque d'affaires.

Jamie Dimon, patron de l'établissement, a salué dans un communiqué des résultats "solides" avec une "bonne performance" de chaque branche.

Le chiffre d'affaires a progressé de 9% sur un an à 46,43 milliards et le bénéfice net de 12% à 14,39 milliards, quand le consensus des analystes de FactSet anticipait respectivement 45,47 et 13,50 milliards.

Rapporté par action, le bénéfice net ressort à 5,07 dollars, contre 4,37 dollars un an plus tôt et un consensus de 4,85 dollars.

"Nous avons continué de bénéficier d'une activité supérieure des clients et d'une demande de financements dans les activités de marchés", qui ont enregistré un chiffre d'affaires record de près de neuf milliards de dollars, a souligné M. Dimon, considéré comme l'un des dirigeants les plus puissants au monde.

Il précise également que, dans la gestion de fortune, les primo-investisseurs - plus de 43.000 - ont atteint un niveau inédit au troisième trimestre et que le flux net des actifs sous gestion était "resté solide" à 109 milliards de dollars.

"Malgré quelques signes de ramollissement, en particulier sur la croissance de l'emploi, l'économie américaine est restée résiliente d'une manière générale", a remarqué M. Dimon, dont les commentaires sur l'économie sont surveillés de près.

"Cependant, il continue d'y avoir un degré élevé d'incertitudes découlant d'un contexte géopolitique complexe, des droits de douane et des incertitudes commerciales, des prix élevés des actifs et du risque d'inflation persistante", a-t-il poursuivi, évoquant des "forces complexes".

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action JPMorgan Chase était quasi stable (-0,03%).