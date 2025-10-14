Sabadell assure que ses clients ayant accepté l'OPA de BBVA ne représentent que 1,1% du capital

( AFP / JOSEP LAGO )

La banque espagnole Sabadell, cible d'une OPA hostile de sa concurrente BBVA dont le résultat sera annoncé vendredi, a affirmé mardi que ses propes clients ayant accepté l'opération ne représentaient que 1,1% de son capital.

Cette opération, qui pourrait permettre la création d'un géant européen du secteur, a provoqué ces derniers mois une levée de boucliers de la part du gouvernement espagnol de gauche, qui craint une réduction de la concurrence.

Son résultat, qui sera communiqué vendredi par la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), le gendarme boursier espagnol, est très attendu par le marché et demeure incertain en raison de la multitude de petits actionnaires de Sabadell.

L'offre publique d'achat (OPA) de BBVA s'est clôturée vendredi dernier après plus d'un mois de guerre des chiffres et de prises de parole publiques des deux camps pour tenter d'infléchir la position des actionnaires sollicités.

Mardi, Sabadell a indiqué à la CNMV que parmi ses clients actionnaires, qui représentent 30,8% de son capital, seuls "2,8% (...) ont accepté l'OPA de BBVA, avec un nombre d'actions représentant 1,1% du capital social total".

Cette annonce signifie que "97,2% des (clients) actionnaires n'ont pas accepté l'OPA" qui valorise Sabadell à environ 17 milliards d'euros, précise cette dernière dans ce document.

Ces derniers jours, la direction de BBVA, de son côté, affichait toujours son optimisme quant à l'obtention de plus de 50% des parts de sa rivale.

L'OPA hostile de BBVA sur Sabadell, lancée le 8 septembre, a suscité depuis le début l'opposition du gouvernement espagnol de Pedro Sánchez.

Tout en lui accordant un feu vert, il lui a imposé des conditions draconiennes, en empêchant de facto toute fusion entre les deux entités bancaires pendant au moins trois ans.