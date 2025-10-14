 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Madagascar: Air France prolonge la suspension de ses vols jusqu'au 17 octobre
information fournie par Boursorama avec Media Services 14/10/2025 à 13:34

Air France justifie sa décision en invoquant la "situation sécuritaire" sur le territoire malgache. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Air France justifie sa décision en invoquant la "situation sécuritaire" sur le territoire malgache. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La compagnie aérienne française maintient l'arrêt provisoire de ses vols vers Madagascar "en raison de la situation sécuritaire à destination".

"La reprise des opérations restera soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place", a ajouté la compagnie aérienne française dans un message transmis à l'AFP, alors que le pays est en proie à une contestation populaire du pouvoir du président Andry Rajoelina.

Air France a suspendu la desserte de Madagascar samedi dernier, initialement jusqu'à lundi inclus.

Dissolution de l'Assemblée nationale

"Les clients dont le vol est annulé seront avisés individuellement et des solutions de report ou de remboursement leur seront proposées", a ajouté la compagnie ce mardi, en rappelant que "la sécurité de ses clients et membres d’équipages est sa priorité absolue".

Contactée par l'AFP, Air Austral, autre compagnie française desservant Madagascar et basée à La Réunion, a indiqué maintenir ses vols pour l' instant et continuer à surveiller la situation.

Le président Rajoelina a écarté lundi soir toute démission en appelant à "respecter la Constitution", dans sa première prise de parole depuis un lieu inconnu, après le ralliement ce weekend des militaires à la contestation qui agite le pays.

Ce Mardi, il a signé un décret dissolvant l'Assemblée nationale avant un vote le visant pour abandon de poste.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 16.10.2025 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Des bouteilles de Ricard dans un supermarché
    Pernod Ricard: CA en recul au 1er trimestre, impacté par les Etats-Unis et la Chine
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:40 

    Pernod Ricard a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. Le groupe de spiritueux enregistre un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank