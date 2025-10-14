Madagascar: Air France prolonge la suspension de ses vols jusqu'au 17 octobre

Air France justifie sa décision en invoquant la "situation sécuritaire" sur le territoire malgache. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La compagnie aérienne française maintient l'arrêt provisoire de ses vols vers Madagascar "en raison de la situation sécuritaire à destination".

"La reprise des opérations restera soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place", a ajouté la compagnie aérienne française dans un message transmis à l'AFP, alors que le pays est en proie à une contestation populaire du pouvoir du président Andry Rajoelina.

Air France a suspendu la desserte de Madagascar samedi dernier, initialement jusqu'à lundi inclus.

Dissolution de l'Assemblée nationale

"Les clients dont le vol est annulé seront avisés individuellement et des solutions de report ou de remboursement leur seront proposées", a ajouté la compagnie ce mardi, en rappelant que "la sécurité de ses clients et membres d’équipages est sa priorité absolue".

Contactée par l'AFP, Air Austral, autre compagnie française desservant Madagascar et basée à La Réunion, a indiqué maintenir ses vols pour l' instant et continuer à surveiller la situation.

Le président Rajoelina a écarté lundi soir toute démission en appelant à "respecter la Constitution", dans sa première prise de parole depuis un lieu inconnu, après le ralliement ce weekend des militaires à la contestation qui agite le pays.

Ce Mardi, il a signé un décret dissolvant l'Assemblée nationale avant un vote le visant pour abandon de poste.