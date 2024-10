PAREF : PAREF - INFORMATIONS FINANCIÈRES AU TROISIEME TRIMESTRE 2024

PAREF CONTINUE DE POSER DE NOUVEAUX JALONS DANS SA STRATÉGIE

D'ACTEUR EUROPÉEN

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF s'élève à 21,4 M€ au 30 septembre 2024, en baisse de -19% par rapport à la même période en 2023. Ceci s'explique principalement par :

Des revenus locatifs bruts quasi stables, -2% par rapport à la même période en 2023, en dépit de la vacance provisoire sur la Tour Franklin ;

Des commissions de gestion en croissance de +9% par rapport à la même période en 2023, atteignant un montant de 12,4 M€ sur trois trimestres, portées notamment par le nouveau mandat de gestion du Fondo Broggi en Italie ;

Des commissions de souscription s'élevant à 2,4 M€, en recul de -71% par rapport à la période de l'année passée, reflet de la tendance globale observée sur un marché de de la distribution des fonds immobiliers en perte de vitesse.

Chiffre d'affaires (en M€) 30/09/2023 30/09/2024 Evolution Revenus locatifs bruts [1] 6,7 6,6 -2% Commissions 19,8 14,8 -25% -dont commissions de gestion 11,4 12,4 9% -dont commissions de souscription 8,4 2,4 -71% Total 26,5 21,4 -19%

Faits marquants sur le troisième trimestre 2024

L' activité de gestion de fonds a été initiée en Italie avec la nomination de la branche italienne de PAREF Gestion comme gestionnaire du Fondo Broggi, propriétaire de l'actif The Medelan à Milan, l'une des adresses les plus attractives d'Europe. Ce mandat vient renforcer l'empreinte continentale du Groupe et atteste de son expertise et de sa capacité à pénétrer le marché de manière différenciée grâce à son offre complète de services.

Concernant la gestion de SCPI en France, PAREF Gestion poursuit son repositionnement stratégique et maintien un pilotage opérationnel rigoureux . Proposé et adopté lors des assemblées générales de juin et juillet 2024, le renouveau de la gamme de SCPI offre un repositionnement des fonds pour s'adapter au nouveau cycle immobilier et ainsi gagner en agilité, tout en maintenant les prix de parts pour l'ensemble de ses véhicules et les objectifs de distribution . Ainsi, PAREF Prima est issue de la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne, PAREF Hexa succède à Interpierre France en élargissant sa stratégie d'investissement et Interpierre Europe Centrale devient PAREF Evo, la nouvelle SCPI pan européenne de PAREF avec une stratégie d'investissement diversifiée en Europe (hors France) et tous secteurs d'immobiliers commercial. En parallèle, PAREF Prima a été distinguée d'un TOP D'OR dans la catégorie "Moins de 10 ans – Commerces" – par ToutSurMesFinances (TSMF), et Novapierre 1 a reçu une Victoire de Bronze dans la catégorie « SCPI investies en commerces », décernée par Le Particulier.

PAREF est à nouveau récompensé par l'EPRA pour la qualité de son reporting . Grâce à l'engagement constant de ses équipes, il remporte, pour la 6 e année consécutive, un BPR Gold Award, plus haut niveau de distinction attestant de son excellence en matière de communication financière. PAREF obtient également un sBPR Award de niveau Silver, une reconnaissance de son alignement sur les meilleurs standards dans le cadre de son reporting extra-financier.

SOLIA Paref, lancée en juin 2024 et dédiée au Property Management , fait son entrée dans le classement de Décideurs Magazine avec la distinction « Forte Notoriété » dans les catégories Immobilier – gestion de propriété et Immobilier commercial.

Evénements post 30 septembre 2024

PAREF a obtenu 5 étoiles et une note de 97/100 dans le classement GRESB 2024 , référence mondiale en matière de performance ESG dans l'immobilier, pour son projet TEMPO , reflétant l'expertise et la maîtrise de ses équipes, ainsi que l'engagement continu du Groupe en faveur de la durabilité et de l'instauration de pratiques responsables dans ses projets.

« C'est dans un contexte de marché encore adverse que le Groupe PAREF démontre la pertinence de sa stratégie. En effet, nous sommes portés par des fondamentaux robustes, acquis au fil de plusieurs décennies, et par une vision qui sait créer la différence via le ONE-STOP-SHOP que nous offrons aux investisseurs, en France et en Europe. Les réalisations de ce trimestre et les récompenses obtenues sont autant de signes forts que nous considérons comme des jalons précieux pour aborder l'avenir avec confiance. »

Antoine Castro – Président & Directeur Général de PAREF

« Le Groupe PAREF continue de capitaliser sur la complémentarité et la diversification de ses activités et, PAREF Gestion confirme ainsi, au travers du renouveau de sa gamme de SCPI, son agilité à proposer une offre cohérente, en adéquation avec le nouveau paradigme immobilier. Résolument tournés vers la satisfaction de nos clients, nous maintenons une dynamique de gestion optimale des fonds et sommes convaincus que ces nouvelles étapes clés porteront leurs fruits dans les prochains trimestres et à plus long terme. »

Anne Schwartz – Directrice Générale Déléguée de PAREF

et Directrice Générale de PAREF Gestion

Agenda financier

27 février 2025 : Résultats Annuels 2024

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2024, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

