PAREF : MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

Modalités de mise à disposition ou de consultation

du Document d'Enregistrement Universel 2023

Le Document d'Enregistrement u niversel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 avril 2024.

Le Document d'enregistrement universel inclut notamment :

le rapport financier annuel 2023 ;

le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise ;

les rapports des Commissaires aux Comptes ;

les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ;

les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale.

Il peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de PAREF ( www.paref.com ) dans la rubrique « Investisseurs – Publications » et sur le site internet de l'AMF ( www.amf-france.org ).

Il est également à la disposition du public, sans frais et sur simple demande au siège social de PAREF, 153 Boulevard Haussmann 75008 Paris.

Agenda financier

23 mai 2024 : Assemblée Générale Mixte

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2023, le Groupe PAREF gère près de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts PAREF

Antoine CASTRO Jia WANG

Président Directeur Général Directrice Administrative et Financière

Mail. : info@paref.com Mail. : info@paref.com

Tél. : +33 (0) 1 40 29 86 86 Tél. : +33 (0) 1 40 29 86 86