PAREF : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025
information fournie par Actusnews 29/09/2025 à 20:15

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025

Le rapport financier semestriel 2025 est mis à la disposition et peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de la Société ( www.paref.com , rubrique Investisseurs/Publications).

Agenda financier

23 octobre 2025 : Informations financières au 30 septembre 2025

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaîne de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2025, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF
Samira Kadhi
+33(7) 60 00 59 52
samira.kadhi@paref.com 		Agence Shan
Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz
+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83
paref@shan.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yZpqZ8hvZG+cmWucYseYbmqZmmhjmZGZapSYlmhsk5jKmm5kmpyVaZrKZnJll25o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94292-communique-presse-rapport-financier-semestriel-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

  Le procès en appel du crash du Rio-Paris en 2009 s'est ouvert
