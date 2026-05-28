PAREF : L'ensemble des résolutions approuvées par l'Assemblée Générale

L'ensemble des résolutions approuvées

par l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de PAREF s'est tenue le jeudi 28 mai 2026 à Paris, sous la présidence de Monsieur Antoine Castro, Président et Directeur Général de PAREF.

Le quorum s'est établi à 71,39%. Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été approuvées à une large majorité.

Ces résolutions concernent notamment :

l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2025,

l'affectation du résultat et l'absence de versement de dividende,

l'approbation des conventions réglementées,

la ratification de la nomination de Madame Christine Sonnier en qualité d'administratrice,

l'approbation des informations relatives à la rémunération pour l'exercice 2025 des mandataires sociaux,

l'approbation de la politique de rémunération applicable pour l'exercice 2026 aux mandataires sociaux,

le renouvellement de l'autorisation à l'effet d'opérer sur les actions de la société.

Cette assemblée a été l'occasion de présenter et d'échanger avec les actionnaires de PAREF sur l'activité opérationnelle, les résultats de l'exercice 2025 ainsi que les perspectives pour l'année 2026.

Le résultat des votes de l'Assemblée Générale sera disponible sur le site internet de PAREF, dans la rubrique « Assemblées Générales ».

Agenda financier

29 septembre 2026 : Résultats semestriels 2026

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère au 31 décembre 2025 plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont les deux tiers situés hors de France.

Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.

Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

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