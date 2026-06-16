Paref a nommé Takuya Yamada au poste de Président-Directeur général par intérim

Le Conseil d'administration de Paref a pris acte ce jour de la décision d'Antoine Castro de quitter ses fonctions de Président et Directeur général, ainsi que l'ensemble de ses mandats au sein du Groupe.

À compter de ce jour, le Conseil d'administration a décidé de nommer Takuya Yamada en qualité de Président-Directeur général par intérim, jusqu'à la nomination d'un nouveau Président-Directeur général.

Présent dans le Groupe depuis 2024 en qualité d'administrateur, Takuya Yamada possède plus de 30 ans d'expérience dans l'investissement immobilier et la gestion d'actifs, ainsi qu'une connaissance approfondie des enjeux du Groupe Paref.

Takuya Yamada, 64 ans, a rejoint Fosun en 2015 où il exerce actuellement en tant que Directeur Mondial des opérations de Fosun Hive Overseas.

Avant de rejoindre Fosun, Takuya Yamada a travaillé au sein des succursales de Sydney et de New York de Sumitomo Trust and Banking (désormais Sumitomo Mitsui Trust Bank) et a intégré la branche japonaise de l'activité immobilière mondiale d'AIG.

Après l'acquisition d'AIG par Invesco, il a été nommé Directeur Général d'Invesco Global Real Estate, en charge des acquisitions immobilières et de la gestion d'actifs sur les marchés japonais et Asie-Pacifique.

Le processus de recrutement du nouveau Président et Directeur général est d'ores et déjà engagé par Paref.