Paramount - Warner Bros. Discovery : un tribunal suspend temporairement la fusion à 110 MdsUSD

Une juge fédérale américaine a ordonné la suspension provisoire du projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance pendant 14 jours, donnant un premier coup d'arrêt judiciaire à une opération de 110 MdsUSD contestée pour des motifs de concurrence.

La décision fait suite à une plainte déposée par une coalition de procureurs généraux de 12 Etats américains, menée par la Californie, qui estime que la fusion réduirait fortement la concurrence sur les marchés du cinéma et de la télévision. Selon les autorités, le futur groupe contrôlerait près d'un tiers du marché des films distribués en salles et de la programmation des chaînes de télévision par câble, en réunissant notamment les studios Paramount et Warner Bros., les réseaux CBS, CNN, TNT, MTV et BET, ainsi que les plateformes Paramount et HBO Max. La juge a estimé que les plaignants avaient présenté des éléments suffisamment convaincants pour justifier cette mesure conservatoire.

A l'issue de cette période de 14 jours, les procureurs pourraient demander une nouvelle ordonnance restrictive ou une injonction préliminaire, ce qui repousserait davantage la finalisation de l'opération. Si le département américain de la Justice a déjà donné son feu vert au niveau fédéral, la fusion reste également examinée par les autorités de concurrence de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Paramount affirme toujours pouvoir conclure la transaction d'ici la fin septembre, mais un retard entraînerait le versement d'une indemnité d'environ 650 MUSD par trimestre, tandis qu'un abandon pour raisons réglementaires exposerait le groupe à une pénalité de rupture de 7 MdsUSD.

Paramount conteste les accusations des procureurs et soutient que l'opération renforcera la compétitivité du secteur en favorisant la production de contenus, l'investissement dans le cinéma et la stabilité d'une industrie de la télévision fragilisée par le recul des abonnements au câble. Le groupe estime que la plainte constitue l'une des contestations de fusion les plus faibles de l'histoire récente du droit de la concurrence et continue de défendre les bénéfices de cette opération pour les consommateurs et l'industrie du divertissement.