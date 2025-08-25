Paramount va tailler dans ses effectifs

(AOF) - Paramount prévoit de supprimer entre 2 000 et 3 000 emplois d'ici début novembre, après la finalisation de sa fusion avec le studio de production Skydance, selon le magazine Variety. Paramount Global et Skydance Media ont achevé leur fusion de 8,4 milliards de dollars au début du mois et la société a depuis été rebaptisée Paramount Skydance Corp. Les licenciements toucheront le personnel de toutes les divisions.
