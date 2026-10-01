Paramount souhaite maintenir Mark Thompson à la tête de CNN

Selon des informations de Reuters, David Ellison, directeur général de Paramount, souhaiterait que Mark Thompson conserve la direction de CNN après le rachat de Warner Bros Discovery. Les deux dirigeants ont discuté ces dernières semaines d'un nouveau contrat, mais aucun accord n'a encore été conclu. Mark Thompson cherche notamment à obtenir des garanties sur l'indépendance éditoriale de CNN afin de conserver une large maîtrise de la ligne journalistique de la chaîne.

Paramount réfléchit parallèlement à l'organisation future de CNN et de CBS News, qui seront réunies sous le même propriétaire. Bari Weiss, rédactrice en chef de CBS News, ne devrait toutefois pas intervenir dans les activités de CNN. Un juge américain a autorisé mercredi Paramount à finaliser l'acquisition de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars, levant ainsi plusieurs mois de blocage autour de l'opération.

Cette décision entérine un accord conclu le 21 septembre avec douze Etats américains, emmenés par la Californie, qui craignaient notamment une hausse des prix des films et des programmes télévisés après la fusion. Le futur groupe devra créer un conseil indépendant chargé de veiller à l'autonomie éditoriale de CNN et CBS News. Cet organe aura également pour mission de préserver les normes d'une information fondée sur les faits au sein des deux rédactions.