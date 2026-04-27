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Paramount sollicite l'autorisation de la FCC pour que des investisseurs étrangers participent au financement de l'acquisition de Warner Bros
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 19:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du nom de l'autorité de régulation au premier paragraphe) par Jody Godoy

Paramount Skydance PSKY.O a demandé à la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis de donner son feu vert aux investissements étrangers soutenant son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O , selon des documents réglementaires rendus publics lundi.

Un porte-parole de Paramount a déclaré que ce dépôt était tout à fait standard pour des investissements tels que ceux en question et ne constituait pas une condition préalable à la finalisation de l'acquisition de Warner Bros par Paramount. Les règles de la FCC régissent les investissements étrangers dans la radiodiffusion télévisuelle américaine.

Les investisseurs étrangers actuels et potentiels détiendront un peu moins de 50 % du capital de Paramount après les investissements, mais la famille du directeur général de Paramount, David Ellison, continuera de contrôler les actions avec droit de vote, a indiqué la société dans son dossier. Paramount a déclaré l'année dernière que le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), la société L'imad Holding d'Abu Dhabi et l'Autorité d'investissement du Qatar (QIA) avaient accepté de soutenir son projet de rachat de Warner Bros.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,5900 USD NASDAQ -3,46%
WARNER BROS RG-A
26,8200 USD NASDAQ -0,92%
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