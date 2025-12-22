Paramount Skydance, Warner Bros Disco, Apple... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Apple

L'autorité italienne de la concurrence a infligé à Apple une amende de 98,635 millions d'euros pour abus de position dominante. Avec la Commission européenne et d'autres autorités nationales de la concurrence, ainsi qu'avec l'AGCM, le garant pour la protection des données personnelles, elle a établi le caractère restrictif (sous l'angle de la concurrence) de la politique App Tracking Transparency. Il s'agit des règles de confidentialité imposées par Apple depuis avril 2021 au sein de son système d'exploitation mobile iOS aux développeurs tiers d'applications distribuées par l'App Store.

Coty

Coty Inc. a annoncé aujourd'hui que Markus Strobel deviendra président exécutif du conseil d'administration et directeur général par intérim, à compter du 1er janvier 2026. Il rejoint cette multinationale américaine de produits de beauté et de soin après avoir travaillé 33 ans chez Procter & Gamble (P&G), où il occupait dernièrement le poste de président de l'activité mondiale "Skin & Personal Care" (soin de la peau et hygiène corporelle). Ce pôle comprenait un portefeuille de plusieurs milliards de dollars regroupant plus de 12 marques internationales.

Eli Lilly

Selon le média La Lettre, une délégation du laboratoire Eli Lilly se serait rendue à la Direction générale du Trésor début décembre. Cette rencontre avait pour but de sonder Bercy pour un éventuel rachat de la société de biotechnologie Abivax par le groupe pharmaceutique américain.

Netflix

Selon Bloomberg, Netflix aurait refinancé une partie d'un prêt-relais de 59 milliards de dollars afin de financer l'acquisition potentielle de Warner Bros Discovery. Toujours selon l'agence de presse américaine, la société dispose encore de 34 milliards de dollars disponibles pour cette syndication.

Paramount Skydance/Warner Bros Disco./Neflix

Si la société propose toujours 30 dollars par action en numéraire, les garanties ont été modifiées pour lever les doutes du conseil d'administration de Warner Bros Discovery (WBD). Le principal changement est que Larry Ellison a accepté de fournir une garantie personnelle irrévocable de 40,4 milliards de dollars pour le financement en fonds propres de l'offre et pour toute demande d'indemnisation contre Paramount.